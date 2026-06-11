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南非近期爆發嚴重的排外暴力事件，武裝暴徒持棍棒威脅外籍人士離境，導致多國啟動撤僑。首批 262 名奈及利亞公民於週四搭乘政府包機返抵拉哥斯，目前已有約千名僑民表達撤離意願，反映出當地社會動盪不安。

南非近期陷入嚴重的反移民動亂，多個地區出現武裝團體持棍棒、皮鞭與盾牌上街遊行，強硬要求無居留證的外籍人士必須在 6 月 30 日前離境。許多外籍人士通報遭到暴徒登門恐嚇甚至毆打，不少家庭被迫拋棄家園逃亡，引發國際社會高度關注。

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根據奈及利亞外交部消息，首批 262 名僑民已搭乘政府包機，預計於週四抵達拉哥斯（Lagos）。目前在南非約有 1,000 名奈及利亞人因擔心人身安全表達撤離意願。除了奈及利亞，迦納（Ghana）、莫三比克（Mozambique）與馬拉威（Malawi）等鄰近國家，近期也已陸續撤回數百名受威脅的公民。

作為非洲最大的經濟體，南非境內擁有超過 300 萬名外籍人士，約佔總人口的 5%。然而，南非目前的失業率高達 30% 以上，嚴峻的經濟問題導致當地民眾將怒火轉向移民工人，認為外籍人士搶奪了工作資源。自 2008 年以來，南非已多次爆發週期性的排外暴力，而此次動亂適逢 11 月地方政府選舉前夕，政治敏感時機讓族群對立更加惡化。

原文出處：南非排外暴力升溫！奈及利亞首批撤僑專機啟動 逾千人急逃命

本文由AI協作，經編輯審核後發布