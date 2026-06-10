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南非南部沿海城鎮摩賽灣（Mossel Bay）近日爆發嚴重的排外暴力衝突，導致兩名莫三比克移民喪生，數百人被迫逃亡。這場針對外籍人士的攻擊行動已逐漸失控，甚至演變成部落間的衝突，讓許多南非公民也陷入恐懼。

摩賽灣（Mossel Bay）的非正式定居點近日滿目瘡痍，到處是遭縱火焚燒的房屋殘骸。這場動亂起因於當地民眾抗議外籍人士搶奪工作機會，隨後演變為暴力洗劫。為了自保，部分南非人在門口寫下「我是科薩人（Xhosa）」，標示自己屬於當地主要族裔，以防遭到誤擊。

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然而，暴力火苗已波及南非公民。一名三十多歲的南非女性向法新社（AFP）透露，她因被誤傳與尚甘族（Shangaan）男子同居而遭到威脅，即便出示身分證件也無濟於事。她驚恐地表示，現在似乎沒人是安全的，許多鄰居早已連夜逃亡，這場針對外國人的攻擊已演變成無差別的暴力行為。

根據邊境管理署統計，已有近 600 名莫三比克人逃回母國，另有上百名來自馬拉威、辛巴威的移民擠在社區活動中心尋求警方保護。令人擔憂的是，這場衝突已帶有「部落戰爭」色彩，一名 19 歲的南非青年疑似因族裔身分被刺殺身亡，其繼父 Steve Winston Kamwendo 悲痛表示，兒子是因為身為聰加族（Tsonga）才被殺害。

目前這股排外情緒正向南非南海岸其他城鎮蔓延，迦納與莫三比克已開始撤離僑民。儘管警方加強戒備，但當地團體仍發出最後通牒，要求所有非法移民在月底前離開，讓南非社會陷入極度不安的氛圍中。

原文出處：南非排外暴力失控！莫三比克移民遭殺害，連當地人也因種族受威脅

本文由AI協作，經編輯審核後發布