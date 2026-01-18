南非教育觀察 中文作為第二外語考生人數成長
（中央社記者李依璇約翰尼斯堡18日專電）中文在南非並非官方語言，而是以「第二附加語言」身分，納入全國高中會考體系。隨著南非教育體系持續朝多語化與國際接軌發展，中文第二附加語近年逐步在課綱中建立定位，報考人數亦呈現成長趨勢。
獨立考試委員會（Independent Examination Board, IEB）資料顯示，2024年中文第二附加語言（Mandarin Second Additional Language,SAL）應試人數為62人，2025年增至91人，考生來源涵蓋公立與獨立學校體系。
IEB 高考科目測評專員莫瓦特（Robyn Mowatt）告訴中央社記者，非官方語言在全國高中會考（National Senior Certificate, NSC）中屬選修科目，考生人數會隨年度波動，但自2018年正式納入會考以來，中文逐漸被學校視為可行且具學術性的語言選項。
莫瓦特說，中文第二附加語依據南非國家課綱（CAPS）第二附加語等級設計，主要對象為自10年級開始學習中文的學生。試卷依全國高中會考規定設制認知層次分布，約60%為基礎理解題，40%為較高層次思考理解題型，以確保考試既具可及性，也能區分不同能力層次，並維持評量穩定性。
針對考生語言背景差異，莫瓦特表示，中文第二附加語考生來自多元語言環境，包括具華語背景者與真正的當地第二語學習者，但考試定位與難度不會因考生組成而調整，仍以「第二附加語」標準為依歸，以確保對非母語學習者的公平性。
在書寫系統方面，2025年約有兩成考生選擇以繁體中文作答，其餘多使用簡體中文。莫瓦特指出，為回應南非華語社群的實際使用情況，中文第二附加語同時提供簡體與繁體版本試卷，並由熟悉兩種字體的命題、閱卷與審查人員處理相關作業；國家教育質量保障委員會（Umalusi）亦指派具相同專業背景的外部調節人員，確保評量標準一致。
在評量制度上，獨立考試委員會強調持續性評量的重要性。莫瓦特指出，口試、實作與校內評量歷程（School-Based Assessment, SBA）有助於培養學生長期規劃、表達與理解能力，這也是全國高中會考作為國家資格所要求的核心評量方式。
但最終成績仍以全國高中會考的筆試為最大比重，以維持全國一致性與可比較性。中文第二附加語應試人數的成長，可能反映學校對科目認識提高，以及師資與教學資源逐步到位。
因應生成式人工智慧等新科技發展，獨立考試委員會亦已在校內評量歷程與相關評量中引入AI使用申報機制，並透過教師評量素養研習，協助學校設計較不易由AI單 獨完成的任務，以維護考試的真實性與學術誠信。
莫瓦特最後表示，中文第二附加語作為相對新設的科目，仍處於「建立期」，目前的發展重點在於建立並鞏固清楚、可理解的評量標準，協助教師準確備課，而非頻繁調整要求。她並肯定教師與考生在2025年會考中展現的投入與努力，對提升中文在全國高中會考中的能見度與穩定性具有正面意義。（編輯：韋樞） 1150118
