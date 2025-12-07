南非槍擊釀11死14傷 最小死者僅3歲

警方和法醫，在案發現場來來回回，搜索可能的蛛絲馬跡，警戒線內，就是發生槍擊案的地點，南非行政首都普勒托利亞附近城鎮一間旅館內的非法酒吧，警方表示，多名槍手凌晨突然無預警闖入隨機開槍，造成11人死亡，還有14人受傷，已被送往醫院治療。

南非警官湯米．姆松貝尼說明，「事發在旅館裡一間房間，人們聚集在那裡喝酒，大約有3個人，他們靠近後開始隨機開槍。」

為何槍手要對著正在喝酒的一群人開槍，目前動機不明，槍手也早就已經逃逸無蹤，但警方已經對3名嫌疑人展開追捕和調查。

在南非發生在無照酒吧內的大規模槍擊事件已經不是第一次，成為警方的燙手山芋，雖然今（2025）年4到9月間，已經取締超過1萬1000間非法酒吧，但治安仍舊亮起紅燈。

這次槍擊案的死者當中，還包括一名年僅3歲的幼童。

南非警方發言人亞瑟蘭達．馬特表示，「年紀最小的只有3歲，我們還有一個12歲的男孩，我想還有一名16歲的女孩，也在這次槍擊事件中喪生。」

根據法新社報導，南非的兇殺案數字高得驚人， 2024年就記錄了超過2萬6000起兇殺案，相當於平均每天超過70起，其中槍枝是目前為止最主要的致死原因，如何有效根除非法槍枝和非法酒吧，保障社區安全，都是南非警方迫切需要解決的問題。

