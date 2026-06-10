南非槍擊12死9傷！10多名凶嫌大規模掃射

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▲南非貧民區發生大規模槍擊案，十多名凶嫌開槍掃射，造成12死9傷。資料照。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 南非第一大城約翰尼斯堡9日深夜發生大規模槍擊案，超過10名持槍歹徒闖入一處貧民窟無差別掃射，造成至少12人死亡、9人受傷。警方已展開大規模搜捕，但尚未逮捕任何涉案人員。

美聯社報導，這起大規模槍擊案發生在約翰尼斯堡東郊克利夫蘭區的貧民窟「瓊珀斯非正式定居點（Jumpers Informal Settlement）」，當地時間9日深夜11時10分左右，超過10名凶嫌搭乘一輛白色小型巴士抵達現場，槍手分頭從兩個入口闖入該貧民區，隨後開槍行兇。

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警方表示，嫌犯分頭在社區內四處移動，並在多個不同地點同時向居民與社區民眾瘋狂開槍掃射，犯案後隨即搭乘原車逃離現場。

救難人員與警力接獲報案趕抵現場時，大批民眾已倒臥在血泊之中，身上有多處密集槍傷。罹難者包括9名男性與3名女性。8名男性與3名女性，因傷勢過重當場被宣告死亡。1名男性送醫搶救後傷重不治。另有9名中槍傷者仍在醫院急救。

南非警方目前已對這10多名在逃嫌犯展開大規模搜捕，不過目前尚未逮捕任何涉案人員，犯案的確切動機也仍在深入調查中。

地方執法部門指出，克利夫蘭區長期以來與當地的「非法採礦幫派（Zama Zamas）」活動有著極深的利益牽扯。警方與地方官員懷疑，這場慘無人道的深夜大屠殺，極有可能與爭奪廢棄礦場利益的幫派內鬨或黑市報復行動有關。

2025年12月，南非便曾接連發生兩起重大集體槍擊事件，共奪走20多條人命，其中一起同樣涉及多名槍手共同作案。根據國際統計，南非名列全球謀殺率最高的國家之一，平均每天有高達60人死於謀殺。

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