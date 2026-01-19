南非洪災30人死亡 宣布進入「國家災難狀態」

南非進入「國家災難狀態」。（示意圖／翻攝自pexels）





南非北部近日遭遇豪雨與洪水侵襲，已造成至少30人死亡、數千戶住宅受損，道路與橋梁被沖毀。南非政府於當地時間週日宣布全國進入國家災難狀態，以統籌救災與應變行動。

根據《美聯社》報導，這項全國災難狀態由國家災害管理中心負責人宣布，並經政府對外公布。此舉將授權中央政府整合各部門資源，統一協調救援、安置與重建工作。

不只南非 鄰近三國死100人

官方指出，災情最嚴重的地區集中在北部的林波波省與普馬蘭加省，死亡案例皆發生於此。不過，合作治理與傳統事務部門也表示，至少還有另外3個省份受到這波極端天氣影響。

報導指出，南非部分地區以及鄰國莫三比克與辛巴威，已連續數週出現強降雨，導致多地發生嚴重水患。自去年年底降雨開始以來，三國合計已有超過100人喪生。

洪水也對南非觀光造成衝擊。位於北部的克魯格國家公園因淹水被迫關閉，園方緊急撤離數百名遊客及工作人員，轉移至公園內其他較安全區域。相關單位持續評估災情，並呼籲民眾提高警覺、避免前往受災地區。

