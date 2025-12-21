南非無差別槍擊案釀9死！12名槍手在約翰尼斯堡近郊朝酒吧掃射

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

南非最大城市約翰尼斯堡（Johannesburg）近郊驚傳爆發無差別槍擊案！周日凌晨1點前，約有12名槍手在街頭對群眾掃射，造成至少9人死亡、10人輕重傷，目前行兇團體背景未知，警方正全力追緝中。另外，這也是南非12月發生的第二起槍擊案，動盪治安導致人心惶惶。

南非周日凌晨爆發本月第二起無差別槍擊案，釀成至少9死10傷。（示意圖／Pexels）

根據南非警方說法，槍擊案發生在距約翰尼斯堡40公里處、同樣位於豪登省（Gauteng）的礦區鄉鎮貝克斯達爾（Bekkersdal），據稱，約有12名槍手乘坐一輛白色麵包車和一輛銀色轎車抵達當地一處酒吧，對著酒吧顧客掃射，並在逃離時繼續對周邊群眾開火。目前該暴行已導致至少9人死亡、10人受傷，槍手團體的動機與背景皆尚未得知。

貝克斯達爾鎮位於南非金礦帶附近，然而該鎮長期處於貧困且治安欠佳。當地警方說明，目前傷者皆已緊急送醫救治，警方最初表示，槍擊造成10人死亡，後來修正為9人，豪登省警方發言人穆利迪利（Brenda Muridili）指出，死者身分尚未被確認。

這起暴行已是南非本月第二起無差別槍擊案，南非首都普勒托利亞（Pretoria）在6日才發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地一間旅館對群眾掃射，導致包括一名3歲男童在內共12人死亡。

