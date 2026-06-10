南非爆大規模槍擊！逾10名槍手無差別掃射 至少12人身亡、9人受傷

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南非爆大規模槍擊，逾10名槍手無差別掃射奪12命。（翻攝自X）

南非警方指出，約翰尼斯堡發生了大規模槍擊事件，據了解，有10多名槍手突闖入社區開槍，截至目前已經至少12人身亡，警方已經在搜捕中，至於詳細事發原因仍待釐清。

據外媒《BBC》報導，南非警方指出，克利夫蘭一處非正式居民區發生槍擊事件，截至目前已經有12人身亡，另外還有9人受傷。

據了解，有一輛白色轎車將10多名槍手送到附近的加油站，隨後這些人便從2個入口進入該社區，並且無差別向所有居民開槍，之後再坐同一輛車離開，目前警方已經在大規模搜捕，至於詳細事發原因仍待釐清。

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據了解，南非是世界上謀殺率最高的國家之一，平均每天約有60人被殺害，在該國，非正式居民區發生槍擊事件相當常見，多數是與幫派暴力、個人糾紛等糾紛有關。

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