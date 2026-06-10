南非爆發大規模槍擊事件！10多名槍手朝人掃射 至少12死9傷

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南非約翰尼斯堡爆發大規模槍擊事件。（示意圖／達志／美聯社）

南非約翰尼斯堡週二晚間爆發大規模槍擊事件，至少造成12人死亡、9人受傷，警方目前已鎖定10多名嫌犯，正全面追捕當中。

綜合外媒報導，這次事件發生約翰尼斯堡東部的克里夫蘭（Cleveland）地區，當地約有2300名居民，當時一群武裝份子在附近一處加油站下車，接著從兩個不同入口進入聚落後，便對著居民開始掃射，事後再搭乘同一輛車逃離現場。

當地警消人員獲報後立即趕往案發現場，經調查現場共有8名男子與3名女子死亡，另一名男子送醫急救後傷重不治，還有其他9名傷者被送往不同醫院進行搶救。警方聲明表示：「此次槍擊事件的犯案動機目前仍舊不明，相關內容已納入調查的一部分。」

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據了解，南非是全球謀殺率最高的國家之一，平均每天約有60人死於非命，當地非法聚落的槍擊事件時有所聞，部分案件與幫派暴力或私人糾紛有關，去年，約翰尼斯堡一間酒館也曾發生大規模槍擊事件，當時造成9人死亡，而統計數據顯示，南非目前約有300萬把合法持有的槍枝，而未登記非法武器的數量至少也與之相同。

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