南非牛肉遭中國封殺！台灣不買盼闖亞洲市場

▲南非因口蹄疫疫情爆發，遭中國封殺進口，對產業造成嚴重衝擊。示意圖，圖為阿根廷一處牛肉加工廠。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 南非最大的貿易夥伴國中國，因南非口蹄疫疫情擴散，宣布暫停該國所有牛肉及偶蹄動物產品進口，威脅當地產業，最大牛肉生產商和出口商批評政府不控制疫情形同「經濟自殺」，南非也積極尋求開拓亞洲市場。

綜合《IOL》等外媒報導，南非口蹄疫疫情持續延燒，雖2024年顯著控制住疫情，但2025年又有部分地區爆發新一波疫情，嚴重威脅該國牛肉及偶蹄類畜牧產業生計及出口潛力、增長前景。

最令南非驚訝的是，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）2024年才赴中國進行國是訪問，雙方簽署口蹄疫防控合作備忘錄，中國對南非部分非口疫區採取區域化管理，《獲得認可的南非口蹄疫非免疫無疫區名單》中的地區，所生產的肉品可出口到中國。但中國今年5月卻宣布全面禁止南非牛肉進口，將南非輸中偶蹄動物及其製品的禁令，擴大至南非全境。

報導指出，南非失去進入中國牛肉市場的機會，凸顯局部疫情爆發的國際影響，南非牛肉產業已經處於崩潰邊緣，新一波口蹄疫對牛肉產業鏈的各個環節都造成嚴重衝擊，引發當地對牛肉出口體系脆弱、貿易連續性、失業以及國內外市場信心崩潰的擔憂。

當地大型牛肉生產商和出口商Beefmaster集團警告，口蹄疫的肆意蔓延暴露執法方面的重大缺陷，給本已在動盪不安的經濟環境下，苦苦掙扎的農民和加工商帶來巨大的壓力。集團供應鏈主管Roelie van Reenen直言，能理解為什麼業內一些人士不顧限制冒險運輸牛隻，但這對於整個行業來說無異於「經濟自殺」。

報導也提到，南非計劃擴大在亞洲市場的肉類出口，該國農業部長史登海森（John Steenhuisen）率領成員包括Beefmaster集團董事長Louw van Reenen等私部門代表的代表團，陪同總統訪問越南等國。

目前南非也正與印尼、越南及新加坡等東南亞國家洽談，以加速南非牛、豬、羊等肉類產品的市場准入，盼能實現出口目的地多元化，提高當地肉品業收益。而台灣已經長年沒有採購南非牛肉。

Beefmaster集團董事長Louw van Reenen表示，總統拉瑪佛沙在越南和馬來西亞進行國是訪問期間，所舉行的貿易談判取得的積極成果感到鼓舞，此次訪問的重點是擴大南非肉品揮軍東南亞市場。公司希望此次東南亞之行的進展，能為即將於11月在約翰尼斯堡舉行的 G20 峰會帶來更大的市場准入。

