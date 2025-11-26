南非牧師大搞私刑！綁架小偷抓進樹林「砍斷雙手」嗆：罪人 下場慘了

南非牧師大搞私刑，綁架小偷抓進樹林「砍斷雙手」。圖／翻攝自《Daily Mail》

南非一名牧師與兒子在教堂逮到一名小偷，把對方關押進小房間內毆打，隨後更將他綁架到樹林內，持刀砍斷他的雙手，稱「要教訓他不能偷東西」，最終該對父子以綁架罪、謀殺未遂罪遭判處無期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，事發於去年，南非牧師馬哈蘭加（Apostle Solomon Mhalanga）的兒子伊諾克（Enock），在沃斯曼村（Vosman）的教堂裡抓到一名疑似小偷的男子馬哈蘭古（Dumisani Mahlangu），馬哈蘭加得知後開著麵包車抵達教堂，並與兒子、兒媳以及其他4名教徒，將馬哈蘭古關押進教堂毆打。

馬哈蘭古聲稱，自己只是抄近路才穿過墓地，並沒有偷竊，不過馬哈蘭加還是將對方用繩子綁住，塞進車廂後帶到樹林內，把馬哈蘭古的手壓在樹枝上，接著拿起刀將他的手狠狠砍斷，不斷怒罵「罪人」，並警告「永遠不要再偷東西」。

馬哈蘭古不斷哀求對方放過自己，不過馬哈蘭加似乎殺紅了眼，稱「士兵在戰爭中會死得」，最終再次拿起刀子，將馬哈蘭古僅存的一隻手也狠狠砍下。

法庭上，馬哈蘭古回憶起當時情景仍餘悸猶存，表示自己的雙手遭砍斷後，「在地上胡亂揮舞，我意識到它們已成為兩個血淋淋的殘肢」。

姆普馬蘭加省馬拉赫萊尼地區法院法官JJ Combrink痛批，馬哈蘭加毫無憐憫之心，當馬哈蘭古試圖爬上車時，竟被告知「身上有血跡」不能上車，將馬哈蘭古遺棄在樹林內，所幸有伐木工人發現並將他送醫，才幸運撿回一命。

最終，馬哈蘭加與其20歲兒子伊諾克均被判終身監禁，兒媳則因參與綁架罪被判3年監禁，不過三人均拒不認罪。對此，法官也強調，這項判決旨在向社會傳達明確訊息「私刑絕不被容忍。」

馬哈蘭古事後接受採訪時，承認自己是小偷，但強調自己根本沒有搶劫那家教堂，如今遭私刑對付，失去雙手讓他不僅身心受創，後續的復健過程更是無比艱辛，無奈感嘆「沒有雙手，我無法洗澡、穿衣，甚至吃飯都需要別人幫助。我的餘生將完全依賴他人。」

馬哈蘭古父親也痛批，自己兒子可能偷過東西，但也不應該受到迫害，「一個牧師不是應該宣揚和平嗎？」

據悉，南非私刑猖獗，每年因私刑喪命的人數超過2500人，如今連牧師也爆出私刑遭判無期徒刑，也再次引起社會關注。



