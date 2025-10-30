南非狠母餵繼女吃「老鼠藥冰淇淋」再棄屍 被判23年

南非一名女子不僅讓繼女吃下摻有老鼠藥的冰淇淋，甚至在其喪命後，還對屍體潑灑沸水。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





太駭人了！南非一名女子馬辛加（Clara Masinga）因不滿繼女生母，竟將怒氣發洩在年僅11歲的繼女甘比（Jennifer Gumbi）身上。她不僅讓甘比吃下摻有老鼠藥的冰淇淋，甚至在孩子喪命後，還對屍體潑灑沸水，試圖毀屍滅跡。事隔多年，法院最終宣判，馬辛加被判處23年有期徒刑。

根據外媒《NPA》報導，2015年3月21日，馬辛加先派甘比的朋友回家把她叫出，自己則在不遠處等候。當甘比與朋友返回後，馬辛加謊稱有熟人想買甘比的衣服，要求她陪同回家。到達後，馬辛加聯絡同夥，讓對方陪著甘比，自己則前往附近雜貨店購買冰淇淋和老鼠藥。

隨後，馬辛加與同夥將毒藥碾碎後混入冰淇淋中，並讓甘比食用。甘比不久後中毒身亡，屍體被發現在姆盧馬提河（Mlumati River）附近的淺坑中。經警方深入調查，馬辛加最終遭到逮捕。

在法庭上，馬辛加承認自己的行為違法並應受懲罰。她依據當地法律與檢方達成認罪協議，並獲法院批准。在認罪陳述中，馬辛加坦言殺害繼女的動機是為了報復繼女的生母。量刑時，國家檢察官森佐．辛德拉（Senzo Zindela）指出，馬辛加在他人影響下殺害無辜孩童，甚至為確保計畫成功，還向屍體潑灑滾水以毀損證據，並請求法院給予能充分反映罪行嚴重性的刑罰。

宣判時，法官武凱亞（Judge Vukeya）嚴厲譴責南非境內日益嚴重的家庭暴力，以及針對婦女與兒童的謀殺案件。他指出，馬辛加因對繼女母親的仇恨而奪走無辜孩童的生命，任何刑罰都無法彌補這樣的損失。不過，法院在綜合考量案情後，認定存在可酌情減輕的因素，最終判處馬辛加23年有期徒刑，並宣告其喪失持有槍械的資格。

