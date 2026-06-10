南非約翰尼斯堡槍擊案已12死 逾10槍手掃射人群後逃逸

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美聯社報導，南非最大城市約翰尼斯堡9日深夜發生大規模槍擊事件，至少10名嫌犯以搭乘小型巴士方式，前往當地克里夫蘭（Cleveland）郊區一處「非正式住宅區」，並在下車後朝聚落人群開槍掃射，已知造成12人死亡、9人受傷。

當地警方表示，由於嫌犯開槍後隨即坐車逃離，目前尚未逮捕任何嫌犯，也還不清楚犯案動機。

報導指出，南非近期發生多起重大槍擊案，12月的2起槍擊案共造成逾20人死亡，警方初步判斷，日前一系列槍擊事件可能皆與約翰尼斯堡周遭的非法採礦活動有關，不過當地警察總長表示，拒絕在調查完成前將本次槍擊案與非法採礦活動進行連結。

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BBC報導則提及，南非是世界上謀殺率最高的國家之一，平均每天約有60人被殺，而建物多為簡易棚屋組成的非正式住宅區，發生槍擊案情形更是非常普遍，原因常與幫派暴力和個人糾紛有關。

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