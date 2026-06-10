南非約翰尼斯堡爆大規模槍擊 至少12死9傷槍手逃逸中

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南非最大城市約翰尼斯堡（Johannesburg）郊區一處非正式聚落（informal settlement）10日深夜發生大規模槍擊事件，一群武裝歹徒闖入社區後朝居民無差別開火，造成至少12人死亡、9人受傷。警方已展開大規模追緝行動，但截至目前尚未逮捕任何嫌犯，犯案動機仍在調查中。

南非發生大規模槍擊案。（示意圖／AI生成）

根據南非警察局（SAPS）說法，案發地點位於約翰尼斯堡克里夫蘭（Cleveland）郊區的「Jumpers」非正式聚落。當地時間10日晚間約11時，一輛白色廂型車載著超過10名武裝嫌犯抵達現場。嫌犯從聚落兩個入口進入後，在多個地點向居民和社區民眾開槍，隨後搭乘同一輛車逃離現場。

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警方表示，死者包括8名男性與3名女性，另有1名男子送醫後不治，使死亡人數增至12人。另有9名傷者因槍傷被送往醫院接受治療。

南非警方已動員省級與地方刑警、犯罪情報單位及鑑識專家投入調查，並對涉案歹徒展開全面追捕。目前尚無任何組織或個人出面承認犯案，警方也尚未公布可能的犯案動機。

克里夫蘭地區長期受到非法採礦活動影響。外媒指出，約翰尼斯堡周邊部分大規模槍擊案件曾與非法礦工幫派、地盤糾紛及有組織犯罪有關，但警方目前尚未證實此次案件是否涉及相關勢力。

近年來，南非頻繁發生重大槍擊事件。2025年12月，約翰尼斯堡附近一間酒吧曾遭武裝分子闖入掃射，造成多人死傷；同月，比勒陀利亞（Pretoria）也發生造成12人死亡的大規模槍擊案。

分析人士指出，南非雖擁有非洲最發達的經濟體系之一，但暴力犯罪問題依然嚴重。非法槍枝流通、幫派活動、非法採礦利益衝突及社會貧富差距等因素，長期困擾當地治安。此次槍擊案再度引發外界對南非公共安全與執法能力的關注。

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