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南非第一大城約翰尼斯堡（Johannesburg）週二深夜發生慘烈槍擊案，超過10名武裝份子闖入一處非正式定居點瘋狂掃射，造成至少12人死亡。這起事件再度凸顯南非治安敗壞的嚴峻問題，目前警方尚未掌握犯案動機。

根據南非警方週三發布的聲明，這起大規模槍擊事件發生在約翰尼斯堡市中心以東約6公里的克里夫蘭（Cleveland）地區。週二晚間11時許，超過10名武裝歹徒分乘車輛抵達現場，隨後兵分兩路從社區的兩個入口闖入，對著居民與社區成員無差別開火，隨後迅速駕車逃離現場。

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警方發言人 Dimakatso Nevhuhulwi 表示，初步調查顯示共有12人不幸喪命，其中8名成年男性與3名成年女性當場死亡，另有1人在送醫後宣告不治。目前警方尚未逮捕任何嫌疑人，犯案動機也仍待進一步釐清。

南非長期受到高犯罪率困擾，平均每天記錄超過60起謀殺案。由於境內合法與非法槍枝氾濫，槍擊事件層出不窮，背後原因往往涉及幫派鬥爭或是非正式商業競爭。這起最新的慘案再次引發當地社會對公共安全的強烈不安，也讓南非「犯罪之都」的惡名再度成為焦點。

原文出處：南非約翰尼斯堡驚傳大規模槍擊！10多名槍手闖入社區掃射奪12命

本文由AI協作，經編輯審核後發布