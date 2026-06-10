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南非約翰尼斯堡週二深夜發生駭人聽聞的大規模槍擊案。超過10名武裝歹徒闖入當地一處非正式定居點，對居民展開無差別掃射，造成至少12人死亡。目前警方尚未釐清犯案動機，嫌犯仍在逃中，引發當地社會恐慌。

根據南非警方週三通報，這起慘劇發生在約翰尼斯堡（Johannesburg）市中心以東約6公里的克里夫蘭（Cleveland）地區。週二晚間11時許，超過10名武裝份子搭乘車輛抵達現場，隨即兵分兩路從社區入口闖入，對著多處地點的居民與社區成員開火，隨後駕車逃逸。

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警方發言人 Dimakatso Nevhuhulwi 表示，初步調查顯示共有12人不幸喪命，其中8名成年男性與3名成年女性當場死亡，另有1人送醫後宣告不治。目前警方尚未逮捕任何嫌犯，對於歹徒的犯案動機也還在調查當中，現場氣氛極度凝重。

南非長期飽受高犯罪率困擾，平均每天發生超過60起謀殺案。由於境內合法與非法槍枝氾濫，槍擊事件層出不窮，往往與幫派鬥爭或非正規商業競爭有關。這起最新的大規模槍擊案再度引發社會對治安惡化的強烈擔憂，也讓這個犯罪率居高不下的國家再度蒙上陰影。

原文出處：南非約翰尼斯堡驚傳大規模槍擊！10多名槍手闖入社區掃射奪12命

本文由AI協作，經編輯審核後發布