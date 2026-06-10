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南非約翰尼斯堡（Johannesburg）週二晚間發生慘烈槍擊案，一群武裝份子闖入當地一處非正式定居點瘋狂掃射，造成至少12人死亡、9人受傷。警方目前已針對超過10名嫌疑人展開大規模搜捕，詳細犯案動機仍有待釐清。

根據路透社（Reuters）報導，這起悲劇發生在約翰尼斯堡東部的克里夫蘭（Cleveland）地區。週二晚間，多名槍手闖入名為「Jumpers」的非正式定居點（informal settlement）並隨機開火。南非警方在週三發布聲明指出，這群歹徒搭乘一輛白色豐田（Toyota）Quantum廂型車抵達現場，分別從兩個入口進入社區，並在多個地點同時開槍，隨後駕車逃逸。

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警方表示，目前已鎖定超過10名嫌疑人，並發動大規模緝捕行動。雖然傷亡慘重，但目前尚不清楚這起攻擊事件的具體動機。南非長期以來治安不佳，是全球謀殺率最高的國家之一，平均每天約有60人死於非命。這起最新的暴力事件再次引發當地社會對公共安全的極度不安。

原文出處：南非約翰尼斯堡驚傳大規模槍擊！10多名槍手闖入貧民區掃射奪12命

本文由AI協作，經編輯審核後發布