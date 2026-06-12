1976年南非索維托起義爆發，成為終結種族隔離制度的關鍵轉折。然而在50年後的今天，當年的血淚痕跡已逐漸消失，倖存者感嘆年輕一代對歷史無感，且國家仍深陷高失業率與貧富差距的泥淖，當年的民主夢想似乎仍遙不可及。

半個世紀前，一場發生在索維托（Soweto）的學生起義動搖了南非的種族隔離制度，但如今走在約翰尼斯堡郊外的這片貧民區街道上，幾乎看不見當年流血衝突的痕跡。1976年6月16日，警方對抗議強迫學習南非荷蘭語（Afrikaans）的黑人學童開火，造成至少176人死亡，這場悲劇成為南非反抗白人少數統治的轉折點。

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當年僅16歲的起義組織者 Seth Mazibuko 回憶，他曾因此被關押在羅本島（Robben Island）監獄長達七年。他感嘆，雖然南非政府將6月16日定為「青年節」以示紀念，但現在的人們卻常在紀念日飲酒作樂，甚至有年輕學生將歷史與好萊塢電影混淆，對真實的犧牲一無所知。他批評這種對歷史的「扭曲」，讓孩子們只學會了跳舞，卻忘了為何而戰。

當年震驚全球的經典照片中，13歲少年 Hector Pieterson 被射殺後由他人抱著奔跑，他的姊姊 Antoinette Sithole 至今仍無法忘懷那份恐懼。她表示，許多受害者家屬至今仍未獲得公正的交代，且對現狀感到失望。她回憶起當年對黑人領導政府抱持的「高度期望」，如今卻被殘酷的現實取代。

目前的南非面臨嚴峻挑戰，失業率高達32%以上，暴力犯罪率位居世界前列，平均每天有超過60人遭謀殺。根據吉尼係數（Gini coefficient），南非仍是全球貧富差距最嚴重的國家。Seth Mazibuko 痛心地表示，許多領導人住在高級郊區，無視年輕人仍流落街頭或住在簡陋棚屋，若當年犧牲的年輕人地下有知，恐怕會對現今的南非感到心碎。

原文出處：南非索維托起義50週年：血淚歷史漸遭遺忘，高失業率讓民主夢碎

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