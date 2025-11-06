南非總統府：南非傭兵在烏克蘭發出「求救訊號」

南非總統府今天(6日)表示，已接獲17名在烏克蘭戰火肆虐的頓巴斯(Donbas)地區作戰的南非籍傭兵求助，希望政府協助他們返回家園。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，戰爭雙方都吸引了來自多個非洲國家的僱傭兵參戰。

南非總統府聲明指出，政府「接獲17名年齡介於20到39歲的南非男子的求救電話，這些人被困在戰火中的頓巴斯地區，請求協助返國」。聲明稱，這些人被「高報酬工作引誘加入烏俄戰爭中的僱傭部隊」。但並未說明這些男子效力於哪一方。

頓巴斯是一個位於烏克蘭東部、毗鄰俄羅斯的重工業地區，是戰爭中的關鍵戰場，雙方部隊都在此活動。

總統府表示，南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)已下令調查南非男子被招募為僱傭兵一事。

依據南非法律，除非獲得政府授權，南非公民不得加入外國軍隊。

據報導，俄羅斯國防部去年3月曾聲稱，自戰爭爆發以來，至少已有14名南非僱傭兵在烏克蘭喪生。該說法尚未得到獨立消息來源的證實。