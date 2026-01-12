南非與中伊俄聯合軍演，對美緊張關係面臨新考驗
中國、伊朗和俄羅斯的軍艦參加南非主辦的聯合軍事演習，可能會進一步加劇南非與美國本已跌至歷史低點的關係緊張。
南非英文網站「News24」的一篇報導指出，南非希望說服伊朗僅以觀察員身份參與，而非積極參與，此舉顯示南非非常關注美國總統特朗普對此次軍演的看法。
近日，懸掛中國、伊朗和俄羅斯國旗的艦艇駛入南非位於開普半島西蒙斯敦（Simon's Town，賽門鎮）的主要海軍基地。
為期一周的聯合軍演於上週五拉開序幕。這次軍演由中國牽頭，其他主要發展中國家聯盟成員也參與其中。該聯盟成立於2006年，最初名為「金磚國家」（BRIC）。
「金磚國家」的名稱源自於其創始成員國巴西、俄羅斯、印度和中國。四年後，南非加入，並在其名稱中加了一個「s」。
隨著埃及、埃塞俄比亞、印尼、伊朗和阿聯酋的加入，該聯盟現在被稱為「金磚國家+」，目標是挑戰較富裕的西方國家的政治和經濟實力。
南非國防部表示，各國海軍正在集結，進行「一項密集的聯合海上安全行動、互通性演練以及海上保護系列活動」。
南非國防部並未具體說明哪些國家將參與，只強調訓練的目標是「確保航運與海上經濟活動的安全」。
一些評論人士質疑，既然「金磚國家+」是一個經濟聯盟，為何成員國要共同舉行軍事演習。
國防分析家迪恩·溫格林（Dean Wingrin）告訴BBC：「『金磚國家+』成員國之間存在政治立場截然相反的情況，甚至在邊境地區也存在激烈衝突。」
這並非南非首次與中國和俄羅斯舉行聯合海軍演習。第一次演習名為「莫西」（Mosi），在南非茨瓦納語中意為「煙霧」，於2019年低調舉行。
但到了2023年「莫西二期」（Mosi II）演習時，俄羅斯已全面入侵烏克蘭，演習的時機備受批評。
「演習恰逢俄羅斯入侵烏克蘭一周年紀念日，」溫格林說道，「因此，演習的時機引發了廣泛關注。」
目前的演習最初計劃於去年11月舉行，原名為「莫西III」（Mosi III）。但由於南非首次主辦二十國集團（G20）領導人峰會，演習被推遲並更名，邀請範圍也擴大了。
「去年年中左右，我們開始聽說演習不再叫『莫西III』，而是改為『金磚國家+』海上聯合演習，名為『和平意志』（Will for Peace）。」溫格林說。
但在當前的政治環境下，這次演習的擴大可能會使南非與其主要貿易夥伴之一的美國進一步疏遠。
「自從特朗普政府重新執政以來，南非一直面臨壓力。甚至在此之前，民主黨執政時期，他們也認為南非是反美的。」位於約翰内斯堡的威特沃特斯蘭德大學（University of the Witwatersrand）教授威廉·古梅德（William Gumede）告訴BBC。
與特朗普政府的衝突極為激烈。他指責南非當局未能保護白人少數族群，並向阿非利卡人（主要源自荷蘭移民後裔）提供難民保護。
隨後，特朗普提高了關稅，並取消了對南非的援助。
他的憤怒部分也源於比勒陀利亞在國際法院（ICJ）對以色列提起訴訟一事上扮演的角色。美國的盟友強烈否認關於加沙地區巴勒斯坦人遭受種族滅絕的指控，並稱其「毫無根據」。
南非總統西里爾·拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）於5月率領代表團（其中包括知名的南非白人高爾夫球員）訪問白宮的舉措，並未修補裂痕。相反，拉馬福薩在橢圓形辦公室遭遇一連串有爭議的指控，涉及南非白人農民的遇害事件。
沒有南非政黨表示該國存在「白人種族滅絕」。這包括代表阿非利卡人及整體白人社群的政黨。
然而，特朗普在決定抵制於約翰內斯堡舉行的11月G20峰會時，仍重複了此類說法，並稱非洲最大經濟體主辦峰會是「徹底的恥辱」。
特朗普在自己的社交平台「真相社交」（Truth Social）上發文表示：「阿非利卡人正在被殺害與屠戮，他們的土地與農場正被非法沒收。」
古梅迪指出，南非經濟多年來一直陷入困境，亟需進入美國市場。
他說：「我們不能疏遠美國。如果把美國政府、美國私營部門以及美國公民社會對南非經濟的貢獻加起來，遠遠高於中國。」
「僅美國公司在南非就創造了超過50萬個工作機會。如果你看所有在南非的中國公司，說它們創造了一萬或甚至兩萬個工作機會，已經算是慷慨的估計。」
這與南非政府在2024年公布的數據不同，後者稱中國在南非創造了約40萬個工作機會。
古梅迪表示：「我認為在實際層面上，美國對我們的戰略意義遠大於中國。」
去年，南非央行警告稱，美國對南非出口商品加徵30%的新關稅可能導致約10萬人失業，其中農業和汽車產業受到的衝擊最大。
古梅迪解釋，非洲人國民大會（ANC，非國大）——這個在1994年帶領南非走向解放的政黨——視中國為意識形態上的夥伴。同時，俄羅斯也因在反對種族隔離政權與白人少數統治的鬥爭中支持「非國大」而受到尊敬。
但他指出，「非國大」在2024年失去國會多數席位後，未能更新其外交政策以涵蓋新的執政聯盟夥伴。
它被迫與其他政黨組成執政聯盟，其中包括親商、親西方的「民主聯盟」（DA）等政黨。
古梅迪說：「當『非國大』還是多數黨時，中國是『非國大』政府的戰略夥伴。但現在我們組建的是民族團結政府，作為一個國家與政府，我們應該制定一個新的外交政策，將『非國大』的夥伴納入其中，因為『非國大』已不再是多數黨。」
南非第二大黨「民主聯盟」強烈批評了「和平意志」海軍演習。
該黨國防發言人克里斯·哈廷格（Chris Hattingh）在一份聲明中表示，這次演習破壞了南非的不結盟外交政策立場。
「這次演習由中國牽頭，俄羅斯和伊朗也參與其中，而這兩個國家都受到嚴厲制裁，並且都捲入了衝突。」
「與這樣的國家進行聯合訓練，不能稱之為中立或不結盟。無論政府是否承認，這都是一個政治選擇。」
但溫格林表示，南非軍方決定繼續推動這次演習，背後可能也存在一些實際考量。
「南非處境艱難，因為多年來國防經費的削減和預算的削減，已經嚴重削弱了我們的國防能力。」他說。
「我們沒有那麼多能夠出海前往其他國家進行演習的艦艇。所以我們必須抓住一切機會，與任何願意來南非的國家進行演習。」
南非國防部副部長班圖·霍洛米薩（Bantu Holomisa）也對批評不以為意，稱南非國防部隊「能與裝備精良的國家進行軍事演習」是一種榮譽，這將提振部隊士氣。
然而，溫格林警告這可能帶來麻煩：「我不認為這次演習會導致其他國家的任何軍事行動。」
「但它確實可能使南非與某些國家的貿易談判更加困難。問題不在於演習本身，而在於外界的觀感。」
其他評論人士也持相同看法，例如古梅迪表示：「這絕對會被特朗普政府視為挑釁。」
「在當前的地緣政治情勢下，這對南非而言並不好看。我認為拉馬福薩總統最好取消這些聯合海軍演習。」
政治分析家桑迪萊·斯瓦納（Sandile Swana）則更為樂觀，即使是在美國近期展開軍事行動推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）並扣押該國油輪的背景下，他仍持此看法。
「這次行動的目標是確保國際貿易海上安全，打擊海盜，並創造安全的海上環境。我認為無論從哪個角度來看，這都將受到所有人的歡迎，」他告訴BBC，美國與南非的關係已經不可能更糟。
「安全海上活動的呼籲不應該遭到任何人的限制。特朗普一直在發出極端威脅，卻又很快收回。」
古梅德認為，這場裂痕帶來的經濟影響才是關注的焦點。
「如果不讓外交政策對美國更加友好或務實，我們就真的危險了，我們將被夾在美中、美伊以及美俄的鬥爭之間。」
他說：「（那樣）南非將成為最大的輸家。」
