南非街頭爆隨機槍擊！ 釀至少10死10傷

南非約翰尼斯堡郊外一處城鎮今（21）日發生嚴重槍擊事件，不明槍手在街頭及酒吧附近隨機開火，造成至少10人死亡、另有10人受傷，傷者已緊急送醫治療。

綜合外媒報導，南非當地警方表示，不明人士在位於貝克斯達（Bekkersdal）的街頭及酒吧附近隨機開槍，造成至少10人死亡，部分民眾是在街道上遭到槍手隨機射擊。而該地距離約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約40公里，屬於經濟條件較差的社區，鄰近多處主要金礦。

豪登省警方發言人穆里迪利（Brenda Muridili）准將指出，目前確認已有10人喪命，其餘10人仍在醫院救治。目前尚未掌握死者的身分背景，至於犯案動機仍在調查中。

這起事件也是南非12月第二起大規模槍擊案。本月6日，首都普利托利亞（Pretoria ）附近一處宿舍曾遭槍手闖入，造成包括一名3歲孩童在內共12人死亡，引發當地恐慌。

外媒指出，南非人口約6,300萬，長期面臨治安問題，犯罪率居高不下，謀殺率更是全球最高之一，相關單位正持續加強調查與維安措施。

