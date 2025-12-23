南非要求台灣駐處遷離首都 外交部提出明年1月協商

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。賴清德指出，《財劃法》、《國籍法》、《離島建設條例》與《公職人員選舉罷免法》等一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，台灣的安全、民主、經濟、國人權益與社會公平正義，都將陷入立即的危機；這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統賴清德發表談話。（資料照／取自Flickr；作者總統府）王金平今日中午在高雄漢來大飯店席開172桌，舉辦「從政50週年感恩餐會」，包含高雄市長陳其邁、有意參選高雄市長的藍委柯志恩、綠委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆到場等人共襄盛舉，並於會前接受媒體聯訪。記者提問，賴總統提出「在野獨裁」的說法，請教院長怎麼看？對此，王金平認為，「我們現在不必評論這些問題，總之就是希望能有促成國內和諧，讓政局更為安定一點，大家共同為國家的進步、繁榮來努力奉獻，然後進一步促成兩岸和平，這個才是最重要的」。原文出處：快新聞／賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了 更多民視新聞報導韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍韓國瑜不出席茶敘! 賴總統:知道院長難言之隱 盼考慮一下傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了

