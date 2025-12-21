南非豪登省治安惡化槍擊案頻傳 議員稱面臨緊急狀態

（中央社約翰尼斯堡21日綜合外電報導）南非面積最小但人口最多的豪登省本月接連發生大型槍擊案，造成20多死。省議會議員穆迪在月初的槍案後指控警方情蒐能力退化，如今該省組織犯罪猖獗，面臨「緊急狀態」。

今天凌晨1時前，豪登省（Gauteng）約翰尼斯堡郊外貝克斯達爾鎮（Bekkersdal）的KwaNoxolo酒館遭大約12名身分不明的歹徒攻擊並開槍，造成9死10傷。

豪登省警官凱卡納（Fred Kekana）告訴南非廣播公司（SABC）電視台，大多數歹徒配備手槍，其中一人攜帶AK-47步槍，「他們闖入酒館，無緣無故朝顧客掃射」。

凱卡納並指出，3人死於酒館內，其餘死者則是在逃離現場時被射殺，包括一名剛好經過現場的網路叫車服務司機。據報槍手還對中彈者搜身，拿走手機等財物。

警方已展開緝凶行動，正在調查做案動機，呼籲民眾協助提供線索。

本月6日，首都普勒托利亞附近的豪登省索爾斯維爾鎮（Saulsville）亦曾發生大規模槍擊案。

3名持槍歹徒闖入當地一家移工旅社的酒館，造成包括一名3歲兒童在內共12人死亡及13人受傷，警方說案發地點在違法賣酒。南非廣播公司報導，3名犯嫌中，有一人曾犯下多起罪行，今年9月剛獲假釋。

根據美聯社，南非近年傳出多起發生在酒館或酒吧的大規模槍擊案，例如2022年，約翰尼斯堡郊區蘇威托鎮（Soweto）一間酒吧的槍擊案就造成16人罹難。警方發言人馬特（Athlenda Mathe）曾說，無照酒吧大規模槍擊案已構成嚴重問題。

南非媒體「公民日報」（The Citizen）報導，索爾斯維爾鎮發生槍擊案後，南非行動黨（ActionSA）豪登省議會議員穆迪（John Moodey）曾表示，這起屠殺案凸顯豪登省暴力犯罪問題日益嚴重。

穆迪指警方情蒐能力退化，並稱南非行動黨多年來一直警告，犯罪集團、勒索網絡、幫派結構變得愈來愈複雜，亟需執法單位給予同等回應。

民族之矛黨（uMkhonto weSizwe）豪登省發言人陶烏（Abel Tau）也說，犯罪猖獗凸顯國家道德力量日益薄弱，原因出在政治領導無力以及警力出現嚴重問題。

法新社報導，同樣讓南非社會震驚不已的是，本月16日，本名史托克（Warrick Stock）的40歲知名前廣播主持人DJ Warras在約翰尼斯堡市中心街頭光天化日下遭槍殺。

另外，涉及反貪腐調查的證人范德麥威（Marius van der Merwe）12月5日在家人面前被槍殺，也受到高度關注。事發幾週前，范德麥威才剛作證指控一名市警察局長。

國家警察總監馬森莫拉（Fannie Masemola）19日表示，遲早會將索爾斯維爾鎮槍擊案、范德麥威及史托克命案的歹徒繩之以法。

其實不只豪登省，南非這個國家槍擊事件屢見不鮮，是全球謀殺率最高的國家之一，做案原因經常是幫派暴力，以及非正規買賣交易者之間互搶生意。根據警方資料，今年4月至9月，南非平均每天有63人遭到殺害。（編譯：楊昭彥）1141221