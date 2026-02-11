南非迎接溫馨耶誕 關懷激起愛的漣漪
12月初，南非慈濟志工，為「卡吉索」社區的家庭，發放食物，確保他們在耶誕節期間不會面臨飢餓。慈濟志工「李慶隆」的工廠員工，因為長期參與發放，現場可以看見有紀律以及高效率。
有紀律的志工隊伍，布置發放場地，速度快、又整齊，他們是慈濟志工李慶隆工廠及行銷公司的員工。這一次發放的對象，是Kagiso 社區民眾。
慈濟志工 鄭愛寶：「來自證嚴上人的愛，上人關心您們每一位，給予您們滿滿的愛。」
砂糖、麵包、馬鈴薯以及10公斤台灣米等食物，慈濟希望每一個家庭都能溫飽、平安迎接節慶。
志工 Rachel：「看到人們露出安心的笑容，因為不用再擔心，今晚要吃什麼，這讓我感到欣慰，也激勵我想要做得更多。」
志工 Therry Duffett Lu：「他們那分真誠的感恩，其實也回饋到我們心中，能夠幫助別人，提升社區，真的是一件非常美好的事情。」
曾經在高中領取慈濟毛毯的Ella，現在服務他人，倍感榮耀。
志工 Ella Magoro：「對受助者來說，所得到的幫助，會受用一生，我自己就是這樣，從高中一路到現在，我都還記得慈濟，這就證明了，慈濟帶來的影響是多麼深遠。」
慈濟志工 李慶隆：「布施不只是金錢，你也可以捐出你的熱情，捐出時間，捐出你的服務，甚至是一個微笑，一分喜悅，只要是發自內心。」
一聲「阿曼達」代表Kagiso是一個充滿和平與愛的社區，會產生善的循環。
