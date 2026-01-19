南非連日暴雨引發洪災「北部至少30死」 政府宣布進入國家災難狀態

南非北部連日豪雨引發嚴重洪災，多處道路與橋梁被沖毀，政府已宣布進入國家災難狀態。（圖／達志／美聯社，下同）

南非政府於當地時間18日正式宣布，該國北部因連日暴雨引發嚴重洪水，導致至少30人死亡，數千戶房屋損毀，道路與橋梁遭沖毀，災情擴及多個省分，政府已將此災情定調為「國家災難狀態」，以便中央統籌調度資源，加速救援與重建作業。

南非林波波省與姆普馬蘭加省災情慘重，救援人員持續尋找多名失蹤者，當局全力加速救援與重建。

根據《美聯社》等外媒報導，災情最嚴重地區為北部的林波波省（Limpopo）與姆普馬蘭加省（Mpumalanga），目前死亡人數多數集中於這兩省。南非合作治理與傳統事務部指出，另有至少3個省也受到極端天氣波及。由於豪雨連續數週影響南非部分地區以及鄰近的莫三比克與辛巴威，自去年底以來，三國累計已有超過100人因洪水喪命。

廣告 廣告

南非北部連日豪雨引發嚴重洪災，多處道路與橋梁被沖毀，政府已宣布進入國家災難狀態。

洪水來襲重創北部著名的克魯格國家公園（Kruger National Park），一度迫使園方關閉並疏散數百名遊客與工作人員至安全區域。林波波省長指出，單該省災損估計已高達2.4億美元，多棟房屋被完全沖毀，重建工作任重道遠。

南非林波波省與姆普馬蘭加省災情慘重，救援人員持續尋找多名失蹤者，當局全力加速救援與重建。

目前救援人員仍持續搜尋4名失蹤者，其中包括一名年僅5歲的孩童Siyanda Baloyi，據信其家園於15日被洪水沖走而失聯。此外，南非最大城市約翰尼斯堡東部埃庫魯勒尼市（Ekurhuleni）也傳出災情，一名政府官員與乘客Andile Mngwevu等人疑似乘車時遭洪水沖走，目前仍下落不明。

南非北部連日豪雨引發嚴重洪災，多處道路與橋梁被沖毀，政府已宣布進入國家災難狀態。

隨著水位逐漸退去，克魯格國家公園預計將逐步重新對外開放。該公園是全球最大野生動物保護區之一，佔地約2000平方公里，與莫三比克及辛巴威接壤，洪水已對園區設施及周邊省分造成廣泛影響，死亡人數也超過20人。

極端天氣持續對南非構成威脅。回顧過去兩年，2023年東開普省（Eastern Cape）洪災造成逾百人死亡，2022年夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）則因暴雨奪走逾400條人命，顯示該國在氣候變遷下災害風險日益升高。

克魯格國家公園因洪水緊急關閉，數百名遊客與工作人員撤離至安全區域，目前預計逐步重開。（圖／翻攝自X，@CTVNews）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

擺攤養大獨生子 三重知名「蔥油餅」夫妻遭殺害警追啃老兒中

洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍