南非逼我駐處遷出首都最新進度！外交部：提議明年1月實體協商

記者陳思妤／台北報導

南非政府在未與我國協商下，要求我國駐處遷出首都普利托利亞，還逕自降等，政府9月預告祭出晶片出口管制反制後，南非政府請求協商。外交部今（23）日表示，南非外交部主動建議在11月進行實體協商，但我方考量G20峰會時間，建議改到明年1月進行協商，目前還在交涉中，期待明年可以在對等尊嚴的前提下進行雙邊協商。

外交部今天舉行例行記者會，亞西及非洲司司長顏嘉良說明和南非交涉進度，南非外交部在今年的9月是主動且正式地跟我方提出協商的請求，當時南非外交部建議，在今年的11月進行實體會議協商。

不過，顏嘉良指出，考慮到11月G20的峰會就在南非舉行，因此建議將協商時間調整到明年的1月，南非外交部目前還在考慮之中，外交部也會持續再跟南非政府交涉，期待明年可以在對等尊嚴的前提下進行雙邊的協商。

至於屆時參與協商的官員層級，顏嘉良坦言，雙方目前還沒有共識，還在持續交涉。

