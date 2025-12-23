南非逼我駐處遷離案後續 外交部：提議明年1月實體協商

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 南非政府去年10月要求我駐處遷離首都，並逕自更名等，我方一度祭出晶片管制反制，但隨即又暫緩。外交部長林佳龍今年10月曾提及，有收到南非提出新版雙邊關係協議的交涉請求，但我方認為不妥。對此，外交部今（23）日透露，我方建議實體會議協商調整到明年1月，但南非外交部還在考慮中；至於地點、官員層級也都在交涉中。

林佳龍10月時曾說，台灣嚴正交涉獲得回應，南非已經就1997年雙邊關係協議提出新版本，表達自己的立場與意見。他也說，外交部與律師諮詢法律意見，正在進行通盤評估，不過有些部分我方仍認為不妥。

外交部今上午召開例行記者會，亞西及非洲司司長顏嘉良受訪表示，南非外交部於今年 9 月主動且正式地跟我方提出協商的請求。他說，南方當時建議在今年 11 月進行實體會議的協商。

顏嘉良指出，我方考慮 11 月時適逢 G20 峰會在南非舉行，因此建議將時間調整到明年 1 月，南非外交部目前還是在考慮中。他說，我外交部持續跟南非政府交涉，期待明年可以在對等還有尊嚴的前提下進行雙邊協商。

至於明年協商的層級，顏嘉良則說，剛才講到的是時間而已，當然還牽涉到地點，還有主談人的官員層級。他說，這部分雙方目前還沒有共識，所以還在持續交涉。

