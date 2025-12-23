南非逼我駐處遷館改名 外交部：期待明年能在對等、尊嚴前提下進行雙邊協商

顏嘉良表示，期待明年能在對等、尊嚴前提下進行雙邊協商。（圖／截自外交部直播）

南非1997年與台灣達成協議，允許我方在行政首都普勒托利亞設置代表處，並保留其名稱與原址。然而，從2023年起，南非開始要求我方將代表處搬遷至經濟中心約翰尼斯堡，進一步降格與台灣的官方關係。經濟部今年9月一度對南非祭出晶片制裁，不過因我方收到南非請求協商的訊息而暫停。針對相關進展，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23）日說明，南非外交部於今年9月主動提出11月協商的請求，但我方考量到G20峰會時間，提議延至明年1月協商，不過南非政府還在考慮中，地點、官員層級也還在持續交涉中。

顏嘉良今日於外交部例行新聞說明會指出，南非外交部今年9月主動也正式跟我方提出協商請求，當時也建議在今年11月進行實體會議的協商。

顏嘉良表示，我方考慮11月適逢G20峰會在南非舉行，因此建議將時間調整到明年1月，南非外交部目前還在考慮中，外交部會持續與南非政府交涉，期待明年能在對等、尊嚴前提下進行雙邊協商。

顏嘉良補充，剛才講到的是時間而已，當然還牽涉到地點和主談人的官員層級，這部分雙方目前尚無共識，還在持續交涉。

