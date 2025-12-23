南非逼我駐處遷館案最新進度 外交部持續交涉：對等尊嚴下雙邊協商

南非外交部（DIRCO）要求我國代表處遷離普利托利亞（Pretoria）一事未再有新動作，我外交部今（23）日透露，南非方面曾表達希望11月實體協商，但我方考量到二十國峰會（G20）情勢，提議延至明年1月再談，南非外交部目前仍在考慮當中。值得注意的是，由於12月中旬起南非迎來數個國定假日，我國則將在2月迎來農曆新年，而台灣方面尚未收到南非新回應，實體協商懸而未定。



我國與南非曾於1997年兩國斷交前簽署協議，但南非政府自2023年12月起數度口頭、發函，要求我國已設置在其首都普勒托利亞超過25年的駐南非代表處遷館，今年更是小動作不斷，不僅於官網對我駐處降等、更名、改址，7月再變本加厲發布政府公報，宣稱我國駐處已自4月起降級改名。外交部長林佳龍10月於立法院答詢時曾透露，南非已正式提出新協議並表達盼與我國協商；林佳龍11月中旬接受《風傳媒》節目專訪時則說，南非11月下旬舉辦G20期間會很辛苦，但撐過就是新階段。



外交部今日上午召開例行記者會，由亞西及非洲司長顏嘉良進行業務報告，有媒體關切南非最新進度，顏嘉良表示，南非外交部9月主動向我國正式提出協商請求，並提出希望在11月進行實體會議，但我國考慮到11月下旬G20峰會將在南非將舉辦，因此建議把會議時間調整到明年1月，而目前南非外交部仍在考慮我方提議，我國外交部則持續交涉，期待明年在對等、尊嚴前提下進行雙邊協商。



媒體詢問，明年與南非實體協商若成行，台灣將由誰代表主談？對此，顏嘉良則說，除了時間，包括會議地點、主談人層級，目前雙方還沒有共識，我方仍在持續交涉。不過，據了解，由於南非12月中旬起接連迎來和解日、聖誕節、親善日等國定假期，我方又至今未收到南非方面答覆，因此初步研判不太可能於明年1要舉行會議，而台灣隨後又將迎來農曆年假，因此實體協商時間還有得喬。



更多風傳媒報導

