南非邀中俄伊朗聯合軍演 第二大黨批違反中立立場

中國、俄羅斯和伊朗於今天(10日)在南非水域啟動為期一周的聯合海軍演習。東道國南非稱此次演習為「金磚+」(BRICS Plus)行動，旨在「確保航運和海上經濟活動的安全」。

「金磚+」是由金磚國家擴大而來，該集團最初由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，陸續納入新成員，被視為是制衡美國和西方經濟主導地位的新興力量。陸續加入該集團的成員包括埃及、印尼、沙烏地阿拉伯、衣索比亞和阿拉伯聯合大公國。

儘管南非經常與中國和俄羅斯舉行海軍演習，但此次演習正值美國總統川普(Donald Trump)政府與幾個「金磚+」成員國高度緊張之際，包含中國、伊朗、南非和巴西。

主持開幕式的中國軍方官員表示，巴西、埃及和衣索比亞以觀察員身分參加了此次演習。

南非軍方在聲明中表示：「和平意志2026(Will for Peace 2026)聯合演習匯集了金磚國家及其盟友的海軍，旨在展開聯合海上安全行動和互操作性演練。」

聯合軍演代理發言人馬特布拉(Mpho Mathebula)中校告訴路透社，所有成員國都收到了邀請。

川普指責金磚國家奉行「反美」政策，並於去年1月威脅要對該集團所有成員國加徵10%的關稅。

南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)執政聯盟中的第二大黨—親西方的民主聯盟黨(Democratic Alliance)表示，此次演習「與我們宣稱的中立立場相悖」，並稱金磚國家「使南非淪為國際舞台上，流氓國家進行權力博弈的棋子」。

馬特布拉駁斥這項批評說： 「這不是一項政治安排…(對美國)沒有任何敵意。」他並指出，南非也定期與美國海軍進行聯合演習。