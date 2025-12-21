南非酒吧槍擊9死10傷 12嫌犯案警方全力緝凶

世界上謀殺率最高的國家之一南非，發生酒吧槍擊案，造成嚴重死傷。

南非約翰尼斯堡郊外一間酒吧周日凌晨發收槍擊事件，造成至少9人死亡，警方正在搜尋大約十多名槍擊案嫌疑人，但犯案動機不明。（戚海倫報導）

根據警方發布消息，槍擊事件發生在周日凌晨1時，地點位在約翰尼斯堡西南方約40公里的金礦區貝克斯達爾鎮，另外有10人受傷。警方指出，大約有12名身分不明的嫌疑人，乘坐一輛白色麵包車和一輛銀色轎車，向一家小酒館的顧客開槍，並且在逃離現場時隨意射擊。

當地官員指出，居民害怕說出真相，也不敢指認肇事者，官員還指出，警方資源不足，警力分散，呼籲軍隊介入保護居民。統計數據指出，南非大約有300萬支合法持有的槍枝，但南非流通的無證武器，至少與這個數字相當。

美國有線電視新聞網CNN報導，南非是非洲大陸經濟規模最大的國家，但同時也是世界上謀殺率最高的國家之一，大規模槍擊案在南非屢見不鮮。去年謀殺案數量達到20年來最高水準。英國廣播公司BBC報導，根據警方數據，今年四月到九月，南非平均每天有63人被殺害。