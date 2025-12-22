南非酒吧無差別槍擊案釀9死 警方持續追緝凶嫌

大批鑑識人員進入案發現場，受損車輛正準備要拖吊。這間位於約翰尼斯堡郊外的酒吧，21日凌晨突然遭猛烈槍擊。

目擊者布卡瓦納表示，「我們來到現場時看到多人倒地，我們聯絡警方與救護車，並用手推車將部分傷者送醫。」

警方表示有9名嫌犯持9釐米手槍、1人拿AK-47步槍、部分則戴著面罩，「槍手在眾人逃離現場時，繼續隨機式地開火」。

南非豪登省警官凱卡納指出，「約10名男子從這2輛車上下來，無緣無故地對顧客隨機開火，在這過程中3人中彈身亡、10人重傷，這期間有另外2名顧客試圖逃跑，跑進停在這裡的一輛黑色車內，也被槍擊身亡，這一行人當中還有3位逃跑時全部被擊中。」

警方補充，有2名受害者在試圖逃離酒吧外時中彈，第3名受害者是一位剛在附近載客下客的計程車司機。這已經是過去3週裡南非第2起酒吧槍擊事件。

南非為全世界最高謀殺率國家之一。官員表示警方資源不足、人力過於分散，並呼籲軍方介入保護居民。

根據警方數據，今（2025）年4到9月，平均每天有63人遭到殺害，原因通常是爭執、搶劫與幫派暴力；這起案件犯案動機不明，已展開追緝。