南非酒吧爆大規模槍擊！25人中槍至少11死 槍手在逃動機不明

南非驚傳大規模槍擊事件，造成至少11人死亡、14人受傷，死者中包含一名三歲幼童。警方表示，槍手於當地時間凌晨闖入一間旅館的酒吧，對正在喝酒的人群「隨機」開槍，目前尚未有人被逮捕，槍擊動機仍不明。

警方發言人馬特（Athlenda Mathe）指出，槍擊事件發生在首都比勒陀利亞以西的索爾斯維爾鎮。據調查，至少三名身分不明的槍手於當地時間凌晨4點30分闖入，朝正在飲酒的人群開火。馬特證實，此次事件共造成25人中槍，其中11人不幸喪生，包括一名12歲男孩及一名16歲女孩。

馬特向南非公共廣播公司（SABC）表示，「大多數大規模槍擊事件都發生在一些非法酒吧，無辜民眾也常被捲入交火之中。」據悉這類場所是南非治安的一大死角。

南非警方今年4月至9月間展開大規模掃蕩行動，關閉了全國一萬兩千家非法酒類場所，並逮捕超過一萬八千人。然而，該國的暴力犯罪問題依然嚴重。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）2023至2024年的統計數據，南非是全球謀殺率最高的國家之一，平均每十萬人中有四十五人遭謀殺。

警方數據更顯示，僅今年4月至9月期間，南非平均每天就有約63人喪生。此次槍擊案是近年來震驚南非的一系列大規模槍擊事件中的最新一起，凸顯該國嚴峻的治安挑戰。目前警方正積極追查槍手身分及犯案動機，但尚未有突破性進展。

