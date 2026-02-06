南非酒莊推「品水」行程 品水師帶路品嘗原水滋味

從無色透明到充滿氣泡，這裡出現的飲品清一色都是水。在南非史德蘭波希的品水室，品水師仔細解說每一種水的淵源與性質。水看似平淡無味，但在品水師眼中，不同的礦物質組成，讓水充滿多層次的豐富滋味，迷人程度可媲美葡萄酒。

南非品水師皮特斯表示，「這不只是所謂鑑賞家的專屬體驗，而是適合每個人。因為我們都喝水，我們都需要了解水。水中確實存在風味，我認為作為一名品水師，將水與食物進行搭配，這絕對能讓生活體驗變得更加精緻。」

廣告 廣告

過去是釀酒師的皮特斯，受到新冠疫情期間南非禁止酒精銷售與配送的影響，他轉而研究水。皮特斯通過國際品水認證，成為南非唯二的品水師，而全球認證的品水師還不到100人。皮特斯曾在精品水峰會擔任評審，盲測超過100款水與100款氣泡水。

他在自己的品水室收藏超過40種水，包括火山泉和冰河水，每一種各有風味。

許多人擔心水質而採用淨化設備，在皮特斯眼中這反倒會影響原水的滋味。這瓶來自捷克山脈的冰河礦泉水，24K金箔在瓶中閃閃發亮的模樣相當吸引人。

南非品水師皮特斯說：「有來自墨西哥、法國、紐西蘭和德國的水。其中有一瓶非常特別，是來自斯洛維尼亞的 Balbin。他們利用葡萄發酵產生的二氧化碳，來為水增加氣泡。」

皮特斯的品水課程品嘗6種來自世界各地的水，要價近700台幣，不少學員大開眼界。

品水學員維穆倫認為，「我原本是那種覺得『水就是水而已』的人。但能親自嚐到不同水的風味真的很有趣，這是我沒料到的，平時我只喝自來水。」

學員馬雷說：「我對水的興趣是源自於我對水的味覺感受，我真的能發現不同的風味。」

其實南非是水資源匱乏的國家，根據2023年統計，南非僅有45%的家庭室內擁有自來水管線。許多地區經常因為嚴重乾旱與降雨不足而面臨斷水的窘境。透過品水可賦予水的價值，並教育大眾珍惜得來不易的自然資源。