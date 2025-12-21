南非金礦小鎮爆槍擊10死 武裝分子掃射酒館、街上隨機射殺行人

南非今天（12/21）發生10死槍案。



南非警方今天（12/21）證實，約翰尼斯堡附近城鎮貝克斯達爾（Bekkersdal ），一間酒館發生槍擊事件，武裝分子在凌晨1時前後，開槍掃射酒館，之後在街上隨機朝行人開槍，目前10人死亡、10人受傷，警方正全力緝兇。

《衛報》報導，案發地點貝克斯達爾，距離約翰尼斯堡約40公里，是個貧窮小鎮，但位置鄰近南非主要金礦區。

警方聲明表示，據報約12名身分不明嫌犯，乘坐2輛車，於凌晨1時前，朝一酒館顧客開槍，離開現場途中又隨意地朝行人開槍。

廣告 廣告

豪登省（Gauteng）警方發言人穆里迪利（Brenda Muridili）說：「10人死亡，目前尚不知死者身份；有的被害人是在街上遭隨機射殺的。」

更多太報報導

泰柬衝突2週致百萬人流離失所 東協外長會議12/22登場解危

引蛇出洞！日本警方派8旬老婦「假裝被騙」 逮捕2台籍車手「都不滿廿歲」

聖誕將至天主堂驚見可疑物 星國軍方「生化、輻射、防爆」隊衝現場