南非開普敦經典賽睽違60年 老爺車重現速度榮光

熱情的賽車迷在賽道邊的看台上，看著一輛輛各型經典跑車衝出起點，沿著著名的科戈薩納大道，邁向南非著名的景點「桌山」（Table Mountain），最後再回到起點。參賽車輛依順序分別跑完全程，以計時的方式分出勝負。

在物資匱乏、汽車科技沒那麼先進的20世紀前半期，這項比賽曾經於1912年到1960年代盛行於南非，但隨後因故停辦，直到60多年後的2025年，才重返桌山山腳下的開普敦。

開普敦速度經典主辦人麥金拓許表示，「這比傳統賽車讓我更興奮得多。時間短、衝擊力強大，從起點就讓人熱血沸騰。大家一定要來體會、感受，聽聽這樣的比賽是什麼模樣。」

從參賽的車輛可以看出，這項賽車活動完全不限制車輛的規格與顏色，選手從服裝與配備也是五花八門。唯一的限制是，參賽車輛必須是2001年之前出場的才可以。

參賽選手斯克里班特說，「我們喜歡登山賽道，和標準賽車不同。你不能失常或怎樣，完全沒有犯錯的空間，無論有多困難、壓力有多大。」

除了造型拉風的法拉利等名牌跑車，這輛比車主年紀還大、1930年出廠的賓利，也吸引不少的目光。

參賽選手哈利泰勒表示，「人家都說這車又老又罕見又很貴。一定要這樣嗎？不能放在博物館裡或展示間嗎？但我認為車就是要拿來開，拿來比賽的，所以就衝了！」

比賽分成兩組。25日是經典冠軍賽，26日則是「登山之王」。不少選手都把車速催到每小時220甚至240公里以上。有的車輛在這麼嚴酷的條件下，在起點就冒出陣陣濃煙。

汽車雜誌編輯米契爾魯比尼說，「登山賽車在經濟困難時也可以辦，像是一次大戰後跟二次大戰後，或是戰爭剛開始時。因為沒有基礎設施，辦比賽不太花錢，比賽容易辦得起來。不用像現在花大把鈔票養車。只要找座小山，把車開上去，運氣好就可以拿獎盃，這樣過個下午挺不錯的。」

儘管沒有F1、NASCAR，或是各種國際越野賽那末受到媒體關注，但主辦單位仍舊希望這項具有傳統的賽車活動，能有機會每年舉行，讓各國車主和他們稀有的愛車，可以在車迷面前公開亮相。

