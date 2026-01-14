南非頻迫台灣代表處遷館 國會議員揭「黑箱作業」：透明度零

台灣代表處遷館爭議，在野議員揭露決策過程「透明度幾乎不存在」。（翻攝自Taiwan in South Africa臉書）

南非政府自2025年起，片面要求台灣駐南非代表處遷離首都，並面臨降等與更名的外交壓力，引發國際關注。南非最大在野黨「民主聯盟」國會議員恩格爾布瑞契特重批南非政府決策過程缺乏透明度，不僅未與國會進行實質辯論，更無視「國家團結政府」夥伴的意見，此舉已嚴重損害南非的憲政問責原則。

南非國會議員恩格爾布瑞契特（Janho Engelbrecht）近日接受《中央社》訪問時，重批南非政府決策過程缺乏透明度，不僅未與國會進行實質辯論，更無視「國家團結政府」夥伴的意見，此舉已嚴重損害南非的憲政問責原則。

他指出，自2025年中以來，相關議題雖已透過向外交部提出質詢，但至今未獲得妥善處理，行政部門未向國會或公眾說明決策理由，對於一項具有明顯外交與經濟影響的決定而言，透明度幾乎不存在。恩格爾布瑞契特進一步表示，南非目前雖處於「國家團結政府」架構下，但外交政策仍持續由執政的「非洲民族議會」（ANC）主導，合作夥伴並未被實質諮詢，決策往往先行作出後才加以說明，甚至有時完全未作說明，削弱了團結政府的本質。

他警告，若此事持續以缺乏監督的方式推進，將削弱國會功能並樹立不良先例，未來關鍵在於外交部是否願意向國會提出明確書面立場，並接受正式委員會審查。此外，他也強調台灣社群與商會多年來在投資、製造與就業創造等方面對南非貢獻卓著，雙方關係務實且互利，不應因短期地緣政治考量而被犧牲。

台灣外交部長林佳龍曾於2025年底表示，已收到南非提出新版雙邊關係協議的交涉請求，並提議於今年1月進行協商，目前對方仍在考慮中。然而在今年元旦的僑界升旗典禮中，南非台僑再度對遷館一事展現強烈憂慮，呼籲南非政府應與台灣持續對話。恩格爾布瑞契特認為，無論外交層級如何變化，台灣與南非之間的人民交流及經濟聯繫仍然極為重要，且應受到積極捍衛。





