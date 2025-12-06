南非首都西郊爆大規模槍擊 凶手闖旅社濫射至少11人亡

國際快訊示意圖。



南非首都普利托利亞西郊城鎮索斯維爾（ Saulsville）6日凌晨發生一起大規模槍擊案，兇手闖入一間旅社開槍，至少造成11人喪生，另有14人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，警方發言人馬瑟（Athlenda Mathe）指出，兇手至少有3人，當地時間凌晨約4點半（台灣時間上午10點半）闖進旅社後，朝一群正在喝酒的男子濫射。

罹難者包括1名3歲兒童，1名12歲男童及1名16歲少女。

兇手作案動機尚不明朗，目前警方尚未逮捕任何人。

馬瑟表示：「我可以證實共有25人中槍。」

她指出，案發地是一間「非法酒吧」，並補充說：「我們正面臨著這些非法和無證的酒類場所的嚴峻挑戰。」馬瑟說，大多數大規模槍擊事件都發生這類場所。

馬瑟並告訴南非公共廣播電視台SABC：「無辜的人也被捲入交火。」

南非是全世界謀殺率最高的國家之一。根據聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）2023至2024年的數據，南非每10萬人中就有45人死於謀殺。

根據南非警方數據，4月至9月期間，平均每天約有63人喪生。

