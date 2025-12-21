南非12槍手酒吧掃射 9死10傷

南非約翰尼斯堡郊外一間酒吧二十一日凌晨一時前遭大約十二名歹徒開槍掃射，警方在現場圍起封鎖線。（路透）

本報綜合外電報導

南非約翰尼斯堡郊外驚傳爆發無差別槍擊案！一間酒吧二十一日凌晨一時前遭大約十二名身分不明的歹徒攻擊並開槍，造成至少九人死亡、十人輕重傷。警方已展開緝凶行動。

法新社報導，這是南非十二月發生的第二起大型槍擊案，遇襲酒吧位於約翰尼斯堡西南方約四十公里的金礦區貝克斯達爾鎮。

警方在聲明中指出，十二名槍手分乘兩輛車抵達，對酒吧顧客開槍，並於逃離現場途中隨機對周邊群眾掃射。警方最初表示，槍擊造成十人死亡，後來修正為九人，槍手團體的動機與背景皆尚未得知。

豪登省警官凱卡納告訴南非廣播公司（ＳＡＢＣ）電視台，死者包括一名線上叫車服務的司機，當時他剛好在酒吧外。

南非是非洲最工業化的國家，該國深受組織犯罪網絡帶動的犯罪與貪腐問題困擾，槍擊事件屢見不鮮，且經常是幫派暴力及非正規買賣交易者之間搶生意所致，使得南非成為全球謀殺率最高的國家之一。

本月六日，首都普勒托利亞附近的索爾斯維爾鎮才剛發生槍手闖入旅社做案事件，造成包括一名三歲兒童在內共十二人死亡，警方說案發地點在違法賣酒。

許多南非人持有自衛槍枝執照，雖然擁槍法規相對嚴格，但非法槍枝依然普遍。

根據警方資料，今年四月至九月，南非平均每天有六十三人遭到殺害。多數死亡案件源於口角衝突，也有部分是搶劫和幫派暴力導致。