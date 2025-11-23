南非G20峰會宣言 聚焦關鍵礦產、貧富不均、氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天在南非舉行的高峰會中通過一份宣言，聚焦攸關關鍵礦產取得、對抗貧富不均以及因應氣候變遷的相關措施。
法新社報導，輪值主席國南非以「團結、平等、永續」作為本屆G20峰會主題。G20包含19個國家和歐洲聯盟（European Union）、非洲聯盟（African Union）兩個區域組織，占全球國內生產毛額（GDP）85%。
以下為首度在非洲大陸舉行，而且美國缺席的這場G20峰會宣言的重點：
●關鍵礦產
領袖們表示，將致力保護關鍵礦產的全球價值鏈，避免因地緣政治緊張、違反世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或天災等因素而「中斷」。
許多國家正加緊推動相關工作，確保獲取這些在非洲極為豐富、對綠色能源轉型不可或缺、廣泛應用於手機、太陽能板和電動車等電子產品的關鍵礦產。
中國在關鍵礦產供應鏈中居主導地位，這已成為全球已開發民主國家日益關切的議題。
宣言也支持「加強關鍵礦產探勘，尤其是在開發中國家」，並強調這些資源應成為促進發展和提升價值的驅動力，「而非僅僅是原料出口」。
●公正與持久和平
針對持續中的全球重大衝突，宣言呼籲在聯合國憲章基礎上，在烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國以及巴勒斯坦被占領土（Occupied Palestinian Territory）實現「公正、全面且持久的和平」。
儘管30頁宣言中僅一次提及烏克蘭，與會西方領袖會外仍在場邊積極因應美國總統川普推動、以有利於俄羅斯的條件結束烏克蘭戰爭的單方面方案。
●貧富不均
南非將對抗貧富不均列為G20重點之一，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）指示專家研擬報告，並支持成立國際小組因應貧富差距。
宣言要求放款機構（含民營部門）提升透明度，支持檢討國際貨幣基金（IMF），並且致力建立全球最低稅負制。
不過，在超級富豪課稅的議題上，今年宣言較去年里約熱內盧G20宣言提及確保「全球億萬富豪被有效課稅」的措辭相對保守。
●氣候
在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在巴西落幕同日，峰會宣言認同「彙整所有來源…迅速且大規模地」提升全球氣候資金規模的必要性，「由數十億美元擴增至數兆美元」。
宣言強調能源取得的不平等，特別是在非洲，並且呼籲增加多元化投資同時降低風險，以支持永續能源轉型。
不過，宣言文本沒有提及逐步淘汰化石燃料。（編譯：何宏儒）1141123
