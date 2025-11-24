「南面而歌」跨域啟動台語音樂推廣計畫 唱出台語新世代的聲音

匯集南方創作能量的音樂品牌「南面而歌」，為向下紮根並提升南面而歌計畫廣度，今年首次跨域推出一系列精采的台語歌推廣活動，除與高雄流行音樂中心合作推出「南面而歌X高流系：SONG出台灣味」台語詞曲工作坊，廿二日更攜手「台灣首座台語人文實驗小學」高雄市路竹區北嶺國小，結合校慶辦理台語歌曲演唱，邀請在地金曲歌王蘇明淵與北嶺國小合唱團合作演出「唱乎囡仔聽」精彩節目，一一五年度將與北嶺國小合作推出明星導師台語歌營隊，開啟台語流行音樂的校園啟蒙教育。(見圖)

高市府文化局今(廿四)日說明，「南面而歌」自二○一一年開辦以來深耕十餘年，二○二五年首度攜手不同單位，結合各方資源與優勢，從培訓、啟蒙、展演等多元面向推廣台語原創歌曲，持續彰顯南臺灣流行音樂發展特色及競爭優勢；這次首度跨域與學校合作，由路竹在地出身的金曲歌王蘇明淵與北嶺國小合唱團跨域演出，蘇明淵帶來〈無根的日頭花〉、〈飛〉、〈歌寫一半〉與〈好好告別〉等多首原創作品，以歌聲串起他對故鄉路竹的情感。緊接著由北嶺國小合唱團上場與蘇明淵老師合唱〈天送伯也〉，悠揚的歌聲穿梭校園，成為現場家長與孩子們最生動的一場母語課。

文化局王文翠局長表示，高雄市向來致力於推動台語原創歌曲為使命，將新世代台語歌型塑為南方獨特品牌；二○二五年「南面而歌」邁入全新階段，將徵件平台轉型走入台語歌曲紮根，推出人才培育為核心的推廣計畫。今年與「高雄流行音樂中心」共同推出南面而歌-台語詞曲工作坊，從專業培訓出發，累積新世代創作人才。也首度強強聯手，結合全台首座台語人文實驗小學高雄市路竹區北嶺國小，透過明星導師啟發學童對台語歌曲的喜愛，達到向下扎根目的，讓音樂走入生活現場，讓「唱」成為台語文化最自然的延伸。接下來，南面而歌計畫更將結合高流聖誕趴活動推出精彩演出，敬請期待。

文化局指出，除了校園演出，南面而歌也規劃明年與學校推出「明星導師台語歌營隊」，盼替啟蒙台語流行音樂教育打下好的基礎；此外，與高雄流行音樂中心合作的「南面而歌X高流系：SONG出台灣味」台語編曲工作坊也正在進行中，邀請重量級師資，帶領有志以台語創作的新世代人才，理解台語文字的節奏與情感、認識流行音樂的創作技巧，寫出屬於自己的生活旋律，也讓語言在音樂裡萌芽成長。而南面而歌計畫也將於十二月結合「高流聖誕趴」推出精彩的台語歌演出節目，敬請期待。