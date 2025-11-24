「南面而歌」跨域推動台語音樂扎根 校園到城市共創台語新世代聲音

南方音樂品牌「南面而歌」今年展開全新跨域布局，首次推出從人才培育、校園啟蒙到城市展演的台語音樂推廣計畫。除了與高雄流行音樂中心合辦「SONG出台灣味」台語詞曲工作坊外，22日更攜手全台首座台語人文實驗小學——路竹北嶺國小，於校慶帶來台語歌曲演唱，由在地金曲歌王蘇明淵與北嶺國小合唱團共同演出「唱乎囡仔聽」，以歌聲陪伴孩子走入母語文化。文化局也宣布，115年度將與北嶺國小合作推出「明星導師台語歌營隊」，正式啟動台語流行音樂的校園啟蒙教育。

↑圖說：北嶺國小學生在南面而歌節目中體驗了一場最生動的母語課。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，高雄一直視推動台語原創音樂為城市使命，「南面而歌」在2025年邁入新階段，不僅強化徵件平台，更把重心拉回音樂教育與人才累積。今年與高雄流行音樂中心攜手開辦詞曲工作坊，讓新世代創作人從專業訓練起步；同時與北嶺國小合作，藉由明星導師的帶領，讓孩子從生活中自然接觸台語歌，讓母語以最貼近日常的方式生根。

文化局指出，今年是「南面而歌」首度與學校跨界合作，蘇明淵帶來多首原創作品，包括〈無根的日頭花〉、〈飛〉、〈歌寫一半〉、〈好好告別〉等，用歌聲訴說對故鄉路竹的深情。隨後北嶺國小合唱團與蘇明淵合作演唱〈天送伯也〉，清亮的合聲飄揚校園，成為最動人的一堂母語課。

↑圖說：.「南面而歌X高流系：SONG出台灣味」台語作詞工作坊總導師武雄老師(前一左)、講師吳永吉老師(前一右)和學員大合照。（圖片來源：高雄市文化局提供）

延伸至明年，南面而歌將持續推動「明星導師台語歌營隊」，從孩子階段就開啟台語音樂啟蒙；而「SONG出台灣味」編曲工作坊也正進行，邀集重量級師資協助新世代創作人掌握台語的聲韻節奏與流行音樂技巧，寫出屬於自己的生活旋律。

此外，南面而歌計畫也將於12月與高雄流行音樂中心合作「高流聖誕趴」，推出多場台語音樂演出，讓城市再次聽見屬於南方的新世代台語聲音。

