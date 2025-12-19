南韓三星電子收炸彈威脅！ 嗆炸三星總部、暗殺李在鎔

南韓各大企業包括三星、KaKao通訊等，陸續接獲炸彈威脅。還有人在網路上留言，說要在三星電子總部引爆炸彈，還揚言暗殺會長李在鎔。南韓警方對此高度重視。

南韓三星電子總部近日收到炸彈威脅。（圖／Shutterstock達志影像）

南韓多家知名企業近日接連遭受炸彈威脅，包括三星電子、KaKao通訊及KT電信等大型企業皆為受害對象。威脅內容嚴重，甚至有人在網路上揚言要在三星電子總部引爆炸彈並暗殺會長李在鎔。南韓警方對此高度重視，立即採取行動進行搜查與安全評估，目前尚未發現實際爆裂物。專家指出，這類威脅不僅耗費大量警方資源，也對企業造成巨大經濟損失，因此追查散播謠言源頭並追究法律責任顯得格外重要。

廣告 廣告

南韓多家大型企業近期陸續收到炸彈威脅，引發社會高度關注。在最新一起事件中，當地時間週四上午11點29分，警方接獲通報有人在網路上揚言要炸毀三星電子位於水原的總部，更威脅要暗殺會長李在鎔。南韓警方立即採取行動，前往現場戒備、調閱監視器並徹底搜查大樓，最終評估此次炸彈威脅的風險較低。

KaKao通訊公司同樣遭受威脅，其位於京畿道城南市盆唐區及濟州島的辦公室從15日起連續數天都收到炸彈威脅。考量員工安全，KaKao選擇疏散所有人員，改採居家遠距工作模式。警方經過詳細搜查後，同樣未發現任何異常情況。

南韓知名電信公司KT也未能倖免，警方於週四上午接獲報案，指稱有人在KT位於城南盆唐的總部放置了40枚炸彈。警方迅速展開搜查行動，結果顯示並未發現任何爆裂物。專家表示，這類炸彈威脅事件會大量消耗警方行政資源，同時也使企業蒙受巨大的經濟損失。因此，有必要盡快找出散播謠言的源頭，不僅要追討相關損害賠償，更應依法追究其刑事責任。

更多 TVBS 報導

最多關8年！ 韓酒駕致死「罰太輕」 日本＆加拿大行人成亡魂

南韓首爾辦公室驚傳砍殺案！ 兇嫌砍傷3人當場被捕

沒打疫苗找嘸人被列管！ 台南5月男嬰亡竟被父母當垃圾丟橋下

追求女大生遭拒 健身教練遭控攻擊5人 朋友制止也受傷

