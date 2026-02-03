南韓三星+海力士總市值 超過中國大陸阿里巴巴+騰訊

南韓市值最大的兩家上市公司三星電子與SK海力士，換算為美元的總市值3日首度超越中國大陸的網際網路雙雄阿里巴巴與騰訊，凸顯不斷演進的全球人工智慧（AI）熱潮，重塑了亞洲科技產業的投資動能。

彭博資訊報價顯示，SK海力士股價3日在首爾收盤大漲7.9%，市值換算為美元後膨脹至4,567.3億美元，三星電子股價更大漲10.3%，帶動市值成長到6,830億美元，兩家公司的美元總市值超過1.1兆美元。

相較下，在香港上市的兩家最大中國大陸科技公司，阿里巴巴股價3日收盤下挫1.5%，市值萎縮到3,935.5億美元，騰訊股價重挫2.9%，市值降至6,780億美元，美元總市值約為1.07兆美元。

AI投資熱潮的投資領域已轉向基礎設施

這個里程碑代表AI投資熱潮的投資領域，已轉向基礎設施，大幅嘉惠位處供應鏈核心位置的南韓晶片製造商，而長期被視為亞洲科技崛起象徵的阿里巴巴與騰訊，則因重心仍放在電子商務，且在AI領域的參與仍屬初期，風頭逐漸被掩蓋。

這項市值消長也凸顯南韓與中國大陸截然不同的發展路徑。南韓定位為輝達（Nvidia）等全球產業領導者的關鍵供應商，中國大陸更著重於科技自主。

富蘭克林坦伯頓投資組合經理Yiping Liao說，「南韓高度專注於科技供應鏈中的特定環節」，「對中國而言，更多是打造一套完整、端到端的AI技術體系」，「SK海力士與三星股價能出現如此驚人的上漲，原因是我們正處於一個前所未有的記憶體供應緊縮循環當中」。

記憶體已成美國大型科技公司的關鍵戰略資產

三星電子與SK海力士深度參與最先進的高頻寬記憶體（HBM）晶片生產，這類晶片是驅動輝達等AI加速器的關鍵零件，而超大型雲端服務商又願意支付溢價以滿足需求。這兩家公司也因DRAM與NAND記憶體的嚴重短缺，獲得前所未見的定價能力。

美國銀行（BofA）全球研究駐首爾研究主管Simon Woo說：「記憶體已成為美國大型科技公司的關鍵戰略資產，與過去記憶體僅是個人電腦與智慧型手機的消耗性零組件相比，出現了重大轉變。」他預測，這一輪記憶體超級循環將持續至2027年，「這項轉變大幅提升了記憶體產業的重要性。」

高盛亞太股票策略長Timothy Moe估計，今年南韓股市預期的獲利成長中，約60%將來自半導體產業。

陸晶片業願景日益以發展國產替代產品為主

中國大陸對晶片業的願景，則日益以發展出國產替代產品為主。因受限於美國的出口限制，中國大陸難以取得先進晶片。近期中國大陸科技股的漲勢，其實主要也由AI晶片設計公司所帶動。例如新上市的本土繪圖處理器（GPU）設計商摩爾線程、沐曦，在上海市場的掛牌表現令人驚豔。

但阿里巴巴與騰訊的AI布局，仍聚焦為核心業務服務的模型開發。

而且，南韓晶片製造商過度曝險於記憶體供需循環，勢將伴隨風險，而中國大陸網路巨人在應用層面的優勢，或許能帶來較長期的成長穩定性。

一些觀察人士認為，以AI生態系的龐大，足夠讓投資人從不同角度布局這一主題。富時羅素（FTSE Russell）全球投資研究主管Indrani De就指出，中國大陸的優勢是擁有龐大的製造生態系，代表能快速實現經濟規模。南韓專注於硬體，結構良好，短期內也很難停止。

