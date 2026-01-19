南韓三星、SK剉咧等？台灣搶先談完半導體232條款 專家曝2隱憂：青瓦台急了

台灣與美國日前宣布完成對等關稅談判，不僅關稅降至15%，備受矚目半導體及其衍生品在232條款討論中率先拿到最優惠條件，成為談判中最大亮點，也意外引爆區域競爭效應，讓同樣高度依賴晶片出口的南韓產業界神經緊繃。​相較之下，南韓雖已與美國完成對等關稅談判，但在攸關半導體關稅待遇的232條款上仍未定案，南韓政府近日緊急發聲，強調將全力確保本國企業在美國半導體關稅政策下，「不會獲得低於其他國家的待遇」。

台灣先行換到優惠條件 南韓擔憂陷入劣勢

南韓《中央日報》、《韓國時報》分析指出，台灣透過擴大半導體產業在美國的投資布局，成功換取美方在半導體關稅上的實質優惠，讓南韓晶片業者憂心，在新一輪全球供應鏈重組中恐落居下風。報導指出，美國官員在對等關稅談判期間，曾向南韓承諾，不會讓南韓半導體產業獲得比台灣、日本及歐盟更差的待遇。然而，近期又有美方官員被問及是否會「比照台灣模式」給予南韓相同條件時，僅回應「美國正針對不同國家尋求單獨的協議」，模糊表態引發南韓產業界高度警戒。



南韓業界普遍認為，美國刻意保留彈性，是將半導體關稅作為後續談判槓桿的重要策略，未來是否追加投資、技術承諾，恐成為影響待遇的關鍵變數。

免稅額度關鍵數字曝光 成談判核心誘因

根據目前已曝光的協議內容，台灣半導體企業若在美國新設晶圓廠，於建廠期間可從台灣進口一定數量的晶片而不需繳納特定產品關稅，免稅進口上限為該美國工廠「預期產量的2.5倍」。當美國廠正式投產後，免稅進口晶片數量則下修為該工廠「實際產量的1.5倍」。



換言之，若一家美國新設晶圓廠的年產能為100萬片晶圓，在建設期間，每年最多可自台灣進口250萬片晶圓而無須負擔額外關稅；待工廠投產後，每年仍可免稅進口最多150萬片晶圓。這項安排被視為對台灣半導體業極具實質吸引力的關鍵條件。

南韓半導體業者寄望政府加速協商 產業強調技術才是底氣

對於是否能獲得相同條件，南韓企業目前仍無法確定，只能寄望政府加快與美國的後續協商，以降低投資與營運的不確定性。南韓半導體產業協會高層安基鉉指出，美國最大的戰略焦慮，在於對海外半導體供應鏈的高度依賴，因此關稅「隨時都可能被拿來當作談判工具，依照情勢對各國施壓」。不過他也直言，長遠來看，真正能化解關稅壓力的，仍是無可取代的技術實力，「解方不在關稅，而在能否取得超越關稅的絕對技術競爭力」。

