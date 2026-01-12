南韓世代調查出爐！ 2、30歲「逾7成對未來悲觀」 反中情緒最強

圖為2025年11月13日，南韓大學入學測驗，學生們陸續進入考場。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/12）報導，最新世代調查出爐，南韓20、30多歲的年輕世代，高達75.6%對未來經濟感到悲觀，另外，年輕人的反中情緒也特別明顯，超過4成的人表示，自己對中國的看法「非常負面」。

《朝鮮日報》與首爾大學韓國社會科學資料院，上個月22至28日透過線上問卷，對全國2千名成年人，進行世代間的國民認知調查，有62.1%的南韓民眾認為「10 年後國內產業將陷入停滯、失業人口增加」，較10年前的調查（63%）稍微下降。

不過，從年齡層區分，20、30多歲的年輕世代，對於未來感到悲觀的比例，出現明顯上升，10年前為65.6%，這次調查上升至75.6%，增加近10個百分點，此外，年輕世代的悲觀比例，比50、60多歲的南韓人（51.5%），高出24.1個百分點。

同份調查顯示，高達33.4%的受訪者表示，有移民的意願，20多歲的人當中，更高達51.3%有移民意願。

近年來，南韓的男女對立問題受到關注，對於該問題，39.2%的年輕人認為「非常嚴重」，與50、60多歲的比例（10.9%）相較，差了超過3倍。同時，南韓年輕人也出現「保守化」傾向，自認政治立場為保守派的人，20多歲為26.7%，高於30多歲（21.1%）、40 多歲（18.8%）與50多歲（15.7%）的比例。

在外交議題方面，20、30多歲的反中情緒特別明顯，高達44.2%的年輕人表示「對中國的印象非常負面」，是50、60多歲（21.9%）的兩倍以上。20、30多歲的年輕人當中，高達65.8%認為，南韓政府應放棄「美中等距」外交，強化韓美同盟。

有趣的是，南韓不同世代之間，對於歷史的記憶也出現分歧，被問到「個人最震撼的事件」，20、30多歲的年輕人回答「新冠疫情」，40、50多歲中年人認為是「尹錫悅的戒嚴與彈劾」，60多歲的老年人認為是「光州民主化運動」，70多歲則指出「戒嚴與金融危機」。

