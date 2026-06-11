南韓中選會遭搜索！警方出動百人突襲 選票短缺風暴持續延燒

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南韓地方選舉爭議持續擴大。

繼選票短缺事件引爆大規模抗議、中央選舉管理委員會（中選會）主委請辭之後，南韓警方今（11）日正式對中選會展開搜索，讓這場選舉風暴再度升高。

根據韓聯社與多家韓國媒體報導，警方當天動員超過100名調查人員，同步搜索位於果川的中央選舉管理委員會總部，以及首爾多個地方選委會辦公室，調查焦點鎖定日前地方選舉期間爆發的選票短缺事件。

警方表示，目前正以違反選舉法及瀆職等方向展開調查，希望釐清究竟是人為疏失、行政失能，還是制度管理出現問題。

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這起事件源自6月3日舉行的南韓地方選舉。

投票當天，全國共有26個投票所因選票不足而一度暫停投票，其中大部分集中在首爾松坡區等地。部分選民被迫長時間等待，甚至有人無法順利完成投票，引發強烈不滿。

事件曝光後，南韓中選會承認低估投票需求，部分地區甚至只準備約七成左右的選票，引爆朝野批評。中選會主委盧泰岳隨後請辭負責。

更嚴重的是，事件迅速演變成政治危機。

數千名抗議民眾連日聚集在首爾松坡區的計票中心外，高喊「重新選舉」，要求重新投票。有部分抗議者甚至一度阻擋選票運送與計票作業，讓南韓社會出現近年罕見的選舉信任危機。

南韓總統李在明日前已公開表示，選票短缺事件「令人難以理解」，不僅傷害選民投票權，也損害南韓作為民主國家的聲譽，因此要求徹底調查，並研議改革中選會制度。

值得注意的是，南韓中央選舉管理委員會並非一般政府機關，而是由憲法保障獨立地位的選舉機構，地位與國會、政府及司法機關並列。如今警方直接進入中選會搜索，在南韓政治史上極為罕見。

從選票短缺、主委請辭，到警方搜索與街頭抗議，這場原本只是行政疏失的事件，如今已逐漸演變成對南韓選舉制度與民主信任的重大考驗。

而這場風暴是否會進一步擴大，甚至影響未來南韓選舉制度改革，外界正高度關注。

（圖片來源：AI生成）

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