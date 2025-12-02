南韓也拿到關稅不疊加！ 台灣公布時程曝

財經中心／廖珪如報導

談判代表楊珍妮12月1日在立院答詢時，強調有望年底達成協議，努力朝降低稅率不疊加來進行。（圖／資料照）

南韓因承諾對美國進行3500億美元的戰略投資並完成國會立法程序，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於12月1日(美國時間今天)宣布，將全面解鎖美韓貿易協議的「完整益處」，對南韓進口商品（包括汽車）的對等關稅將追溯自11月1日起全面調降至15%。

美國不僅撤銷了飛機零件關稅，更調整了互惠稅率，使南韓與日本、歐盟享有同等待遇，達成關稅不疊加的狀況。該協議也為未來美國可能基於國安理由對南韓半導體與藥品加徵的關稅設定了15%的上限，確保南韓在亞洲與日本、台灣等主要競爭對手站在同一競爭基準上，凸顯川普政府「投資換關稅」的新經貿策略已全面成形。

而對於台灣暫時性關稅20%+N，何時會有新消息，立法院經濟委員會1日就相關議題進行專案報告時包括經濟部長龔明鑫、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮先否認我國投資金額被傳4千億美元的說法，並強調我國也有希望達成關稅不疊加、稅率低於現行的20%，不過何時能夠定案？楊珍妮在答白委質詢時表示，上一輪台美實體會談在9月底至10月初，在雙方完成初步共識後，應還會進行第六輪實體磋商，爭取年底前成行。

對於整體談判還將持續多長時間，相關官員並未給出明確期限，但龔明鑫認為，應不至於到半年這麼久。而針對汽車、農產品是否完全對美國開放市場等議題，楊珍妮在提到農產品時特別表示，不會每項產品都開放市場，將在守護國人健康、保護糧食安全等原則下有堅持。

