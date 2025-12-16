南韓也要拚AI！ 規劃明年投資超過200億美元

南韓政府預計明年投入超過30兆韓元（約204億美元）扶植AI與其他先進產業。

南韓政府加速布局人工智慧與先進產業。南韓政府官員指出，政府規劃明年動用超過30兆韓元（約204億美元）資金，專門扶植AI及多項關鍵產業，相關資金將由新成立的大型基金支應，作為推動產業升級與強化競爭力的重要引擎。

這項資金來自南韓上週正式啟動、總規模達150兆韓元的「公共成長基金」，也被視為總統李在明的重要經濟政見之一。該基金未來五年將聚焦AI技術的跨產業應用，同時提高對半導體、電池、生物科技等戰略產業的投入，打造長期成長動能。

南韓金融服務委員會進一步說明，明年初步投入的30兆韓元中，包含6兆韓元用於AI產業、4.2兆韓元投向半導體，另有3.1兆韓元支援未來行動產業，資金將透過直接投資、基礎設施建設及低利貸款等方式分配。該委員會也說明「公共成長基金」由政府擔保的戰略產業基金與民間投資各占75兆韓元，目前已收到約100件投資提案，申請金額合計達153兆韓元。