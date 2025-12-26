南韓人來台體驗「一條龍服務」爽炸！她認證：門檻真的高

生活中心／周希雯報導

台灣不僅有夜市、美食王國等聞名國際的文化，許多隱藏在民間的特色也深受外國旅客喜愛，展現獨一無二的在地風情。曾定居南韓多年的網紅「台灣妞」近期就分享，南韓朋友日前體驗「台式洗頭」，直接露出「原來洗頭可以這麼爽」的表情，當中原因竟與南韓美容院的服務方式有關，「對韓國人來說完全是不可思議的新世界。」

台灣妞近期發文表示，台灣人會把「去美容院洗頭」當成一種享受，甚至是不少人的舒壓管道，「但如果你在韓國隨便走進一家美容院說『我只要洗頭』，設計師可能會用一種看外星人的眼神看你。」因為對南韓人而言，洗頭如同刷牙、洗澡一樣是「可在家輕鬆處理的事情」，不能理解為何要特別花錢請人洗頭，除非有重要場合需要「做造型」才會踏進美容院，「在他們的認知裡，美容院是拿來剪、燙、染或是打理門面的，單純洗頭這件事，門檻真的很高。」

南韓人來台「體驗1服務」表情全變：這麼爽！她抖出台韓差異：門檻真的高

台灣妞表示，南韓人只有需要做造型，才會去美容院花錢洗頭。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

對此，如果來南韓旅遊後頭很油、又想找人洗頭，台灣妞建議「不要只說要洗頭，最好表示你有場合需要『做造型』（Styling）」。這樣設計師會幫你洗完後，再認真地吹個大捲或弄個空氣瀏海，這對他們來說才是一個完整的服務邏輯。」反觀台式洗頭不僅把頭髮洗乾淨，還經常附帶頭皮按摩的服務，傳統的理髮廳甚至會按摩肩頸、手臂或刮痧，令台灣妞相關有感，「回台灣後，每次去洗頭都覺得台灣人真的太幸福」

台灣妞表示，台式洗頭不僅把頭髮洗乾淨，還經常附帶按摩等服務。圖與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

台灣妞直言，這種「一條龍」的舒壓服務，對南韓人而言「完全是不可思議的新世界」。也因台韓美容院對「洗頭」文化差異巨大，如今每當有南韓旅客來台旅遊，她會特別推薦對方體驗台式洗頭，「看著他們被按到露出那種『原來洗頭可以這麼爽』的驚訝表情，真的很有成就感。」貼文曝光後，引發一票台人共鳴，「就是要去給人洗頭按兩下才舒服，而且別人洗可以撐比較多天」、「我有陣子每個禮拜都會去外面給人洗，自己不太會洗頭都覺得沒有真的洗乾淨」、「眼睛開刀一個月自己沒辦法洗頭，去髮廊洗了一個月，真的蠻舒服的」。





原文出處：南韓人來台「體驗1服務」表情全變：好爽！她揭「一條龍」差異：門檻真的高

